Nav dekket vibrator: − Fikk sexlivet tilbake

Mannen i 40-årene trodde sexlivet var over for alltid. Da oppdaget han tilfeldigvis at Nav kan dekke kostnaden til sexleketøy og tenkte det ikke kunne skade å søke. Det endret alt.

Mannen som bor på et lite sted i Norge, er født med ryggmargsbrokk. Likevel kunne han gå og leve tilnærmet vanlig frem til rundt årtusenskiftet. Da ble det stadig vanskeligere å gå.