Uten å spoile så er vi blitt vant til å la oss forvirre av Nolans leking med tid. «Tenet» er ikke noe unntak, og Washington innrømmer at selv han har strevd med å få tak på handlingen. – Første gang jeg leste manuset, tenkte jeg ’nå har jeg det’. Neste dag innså jeg at jeg ikke hadde det i det hele tatt, sier han i et intervju med GQ.