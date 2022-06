Erna Solberg på Høyres sommerpressekonferanse

Erna Solberg om PST-vurdering: – Åpenbart tatt feil

Høyre-leder Erna Solberg sier det er viktig å se på om PST – som senest i mai vurderte at Zaniar Matapour (42) ikke hadde voldspotensiale – kunne gjort noe annerledes.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– De har åpenbart tatt feil i vurderingen av voldspotensialet, svarer Høyre-leder Erna Solberg på spørsmål fra pressen under Høyres pressekonferanse som skal oppsummere halvåret.

Til VG sier hun at dette noe PST egentlig selv også har innrømmet, fordi masseskytingen betyr at det faktisk var et voldspotensiale.

– Om det var et grunnlag for at de skulle vurdere det på en annen måte, det må PST selv gå igjennom, som justisministeren har sagt.

– Mener du det uansett er kritikkverdig?

– Nei, det er en konstatering av fakta. Det er ikke sikkert hva de gjør i disse vurderingene kan bli sånn at du klarer å avdekke absolutt alles voldspotensiale. Men det er også en konstatering av at vi må gå gjennom dette her, og se på om om det er andre ting man må legge vekt på.

Følger situasjonen

Under pressekonferansen sa Solberg også at det er for tidlig å si om gjerningsmannen kunne vært stoppet. Hun sa at Høyre forventer at regjeringen følger situasjonen nøye, og er innstilt på å bidra konstruktivt.

– Ja, hvis regjeringen nå trenger hjelp og støte for å få igjennom saker i denne sammenhengen. Vi har etter tidligere volds- og terrorangrep gjennomført en del lovendringer i Norge, sier hun til VG .

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har hatt kjennskap til gjerningspersonen tilbake til 2015, og hadde senest i mai i år samtaler med ham der det ikke ble vurdert at han hadde voldsintensjon.

– Uansett et angrep

PST vurderer skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling, og jobber med å avklare grad av ideologisk motivasjon. Politiet gjennomfører en såkalt judisiell observasjon av siktede for å kartlegge hans psykiske helse og om han er strafferettslig tilregnelig.

Solberg sier hun mener dette er et angrep på det skeive miljøet, uavhengig av den psykiske tilstanden til gjerningsmannen.

– Det oppleves jo uansett som et angrep når skjer på dette stedet med veldig mange skeive dagen før Pride, sier hun, og legger til at det kan være mer eller mindre planlagt, og at motiver kan være kombinert.