Høysesong for samlivsbrudd: Dette er faresignalene

Sommerferien bringer med seg bading, softis og lyse kvelder, men er også høysesong for samlivsbrudd. Her er ekspertenes beste tips for å styrke parforholdet – og unngå feriekonflikter.

Sommerferien står snart på trappene, og for mange familier byr det på en etterlengtet pause fra hverdagens kjas og mas.