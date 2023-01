Se tredje sesong av dokumentarserien «Couples Therapy»

Ping og Will har et åpent forhold: Han godtar at hun har sex med andre, men ikke at hun går tur med dem. De er blant fire nye par som møter samlivsterapeut Orna Guralnik i tredje sesong med parterapi fra virkeligheten.

Se dokumentarfilmen i videovinduet øverst.

VG har kun rettigheter til å vise «Couples Therapy» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Serien er tillatt for alle aldersgrupper.