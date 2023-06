QUEER: Begrepet «Queer» er et av mange som kan benyttes for å definere sin identitet. Les forklaringen i saken. Bildet er fra 25. juni-markeringen i Oslo i 2023.

Dette betyr LHBT+-begrepene

Henger du ikke helt med på hva de ulike begrepene for seksuell orientering og kjønnsidentitet? Her får du oversikt.

Noen liker best å ikke definere sin seksuelle orientering eller sin kjønnsidentitet. For andre faller kanskje brikkene mer på plass av å finne det rette begrepet.

Uansett hvem du forelsker deg i, eller hvordan du føler deg, kan det være vanskelig å ha helt oversikt. Derfor har vi samlet definisjoner på ulike begreper her.

Info LHBT+-ordlisten LHBT-begrepene kan defineres på flere måter, og er i utvikling. I denne saken bruker vi definisjoner fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Deres liste er basert på begrepslister til Fri, Skeiv ungdom og Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens. Videre er begrepslisten basert på innspill fra sivilt samfunn som ble gitt i forbindelse med utarbeidelsen av begrepslisten til handlingsplanen «Trygghet, mangfold og åpenhet (2021 – 2024)». Les mer hos Bufdir her. Vis mer

Hva betyr LHBT+?

LHBTQI, ofte forkortet til LHBT+-begrepet favner både betegnelser knyttet til seksuell orientering (lhbq), kjønnsidentitet (t) og kjønnskarakteristika (i).

Det finnes også flere identitetskategorier. Derfor brukes ofte et + bak «LHBT» for å inkludere alle, uten at forkortelsen skal bli for lang.

Begrepet «personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet» er den mest presise og minst ekskluderende betegnelsen for denne gruppen, ifølge Bufdir.

Dette står bokstavene for:

L = Lesbiske

H = Homofile

B = Bifile

T = Transpersoner

Q =Queer

I = Interseksuelle

Hva betyr skeiv?

Skeiv er en norsk oversettelse av det engelske begrepet «queer». Mange bruker «skeiv» som en samlebetegnelse for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet, eller som et synonym til LHBT+.

For andre er «skeiv» en identitet som utfordrer og overskrider kategoriene heterofil, lesbisk, homofil og bifil og som innebærer en kritikk av samfunnets heteronormativitet.

Skeiv brukes også av personer som opplever at de ikke passer inn i samfunnets inndeling av mennesker i to kjønn. Ikke alle er komfortable med at ordet «skeiv» brukes om dem, derfor er det bedre å si LHBT+.

Hva betyr homofil og lesbisk?

Å være homofil handler både om praksis, tiltrekning og identitet. En homofil mann eller kvinne tiltrekkes av eller forelsker seg i personer av samme kjønn. En homofil mann tiltrekkes av andre menn, mens en homofil kvinne tiltrekkes av andre kvinner.

Både cispersoner og transpersoner kan være homofile.

Noen kvinner foretrekker å heller bruke ordet lesbisk om å tiltrekkes andre kvinner. Ordet kom til Norge på 60-/70-tallet. Flere mener at det er viktig å bruke ordet lesbisk for å synliggjøre kvinnene, som ikke alltid har fått så stor plass i den organiserte homobevegelsen.

SAMME KJØNN: Den grønne mannen på Grønland i Oslo er nå blitt byttet ut med to damer som en markering etter masseskytingen i Oslo 25. juni 2022

Hva betyr bifil og panfil?

Bifile personer blir tiltrukket av eller forelsker seg i mennesker uavhengig av hvilket kjønn den andre har, men ikke alle bifile er like interesserte i alle kjønn. Hvem vi tiltrekkes av, forelsker oss i og hvem vi inngår forhold med, kan variere gjennom livet. Dette trenger ikke bety at man veksler mellom å være bifil og å ha en annen seksuell orientering.

Bifile kan oppleve usynliggjøring, å ikke bli tatt på alvor og annen diskriminering blant både heterofile og skeive. Personer som er homofile, lesbiske og heterofile kan ha biseksuell praksis uavhengig av deres seksuelle orientering.

En panfil person tiltrekkes av eller forelsker seg i person uavhengig av personens kjønn, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Begrepet overlapper delvis med bifil.

Både cispersoner og transpersoner kan være panfile. Personer som er heterofile kan ha panfil praksis uten at det får innvirkning på deres seksuelle identitet.

Hva betyr trans?

Trans brukes som en samlebetegnelse for et mangfold av kjønnsidentiteter og -uttrykk som bryter med samfunnets normer for kjønn. For eksempel kan begrepet «trans*» innebære personer som definerer seg som transpersoner, personer som er født i feil kropp, ikke-binære, kvinne-til-mann og mann-til-kvinne.

Hva betyr cis?

Å være cisperson, ciskjønnet eller cis innebærer å identifisere seg med kjønnet man fikk tildelt ved fødsel. Begrepet er tatt i bruk som en motsats til trans-begrepene og tydeliggjør at alle har en kjønnsidentitet. Både heterofile, bifile, homofile, lesbiske og personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling kan være cispersoner.

Hva betyr intersex?

Intersex / intetkjønn er mennesker som har kropper som skiller seg fra det som vanligvis assosieres med mann- eller kvinnekropp. Det finnes ikke noe konkrete føringer for hvor langt fra gjennomsnittet en skal være for å kalle seg intersex/intetkjønn.

Les mer om intersex og variasjon i kroppslig kjønnsutvikling hos Bufdir her.

Hva er pride?

«Pride» er det engelske ordet for stolthet. Pride er feiringen av mangfold for kjønn og seksualitet. I Norge markeres Pride flere steder i landet. Den største markeringen skjer i Oslo, med rundt 80 helårsfrivillige og 300 frivillige under selve feiringen. Oslo Pride arrangeres av foreningen FRI Oslo og Akershus. Ifølge arrangørene samler paraden vanligvis rundt 50 000 deltagere, med opptil 300 000 tilskuere i Oslo sentrum.

I 2023 forventes det rekordstort oppmøte.

Dette er obs-begrepene du ikke bør bruke:

På sine hjemmesider skriver FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, at det er flere begreper man bør være mer forsiktig med å bruke fordi de blant annet ofte blir brukt som skjellsord.

Homo

Homo er et ok ord å bruke i noen sammenhenger, men det har en tendens til å bli et skjellsord. Det brukes flittig i skolegårder, gjerne sammen med andre ord som "jævla homo". I stedet for å si homo kan du for eksempel si LHBT+.

Homse

I utgangspunktet brukt som skjellsord, men brukes gjerne av homofile menn om seg selv og andre homofile menn. Folk som ikke identifiserer som homofile bør være forsiktige med bruken av ordet.

Lesbe

Som ordet homse er dette et ord som lesbiske kvinner har "tatt tilbake" og som kan brukes i positiv sammenheng. Men som med homo/homse blir det fort et skjellsord.

Transe

Kan som homse og lesbe misbrukes som skjellsord, og derfor bør det ikke brukes for å omtale en transseksuell eller transperson.

I disse landene er homofili ulovlig:

I mange land er det kriminelt, og i flere tilfeller livsfarlig, å ha en annen seksuell orientering enn heterofil. Visste du at homofili var forbudt i Norge helt fram til 1972? Det er bare 51 år siden. Over hele verden forfølges mennesker på grunn av sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet.

Summerer man befolkningstallene i disse landene, kan man se at over 1,7 milliarder mennesker i dag lever i land der det er kriminelt å være homofil, ifølge Amnesty.

Land i kursiv er land som ikke har en eksplisitt kriminalisering av homofili, men der LHBT-personer likevel blir strafferettslig forfulgt på annet grunnlag.

Afrika

Algerie – Inntil 2 års fengsel

Burundi – Inntil 2 års fengsel

Eritrea – Inntil 7 års fengsel.

Eswatini – Ukjent strafferamme

Etiopia – Ukjent strafferamme

Gambia – Inntil 14 års fengsel

Ghana – Inntil 3 års fengsel

Guinea – Inntil 3 års fengsel

Kamerun – Inntil 5 års fengsel

Kenya – Inntil 14 års fengsel

Komorene – Inntil 5 års fengsel

Liberia – Inntil 1 års fengsel

Libya – Inntil 5 års fengsel

Malawi – Inntil 14 års fengsel

Mauritania – Inntil 2 års fengsel for kvinner; mulighet for dødsstraff for menn

Mauritius – Inntil 5 års fengsel

Marokko – Inntil 3 års fengsel

Namibia – Ukjent strafferamme

Nigeria – Inntil 21 års fengsel, mulighet for dødsstraff i nordlige stater

Senegal – Inntil 5 års fengsel

Sierra Leone – Inntil livstid i fengsel

Somalia – Inntil 3 års fengsel, mulighet for dødsstraff

Sør-Sudan – Inntil 10 års fengsel

Sudan – Livstid i fengsel

Tanzania – Livstid fengsel

Togo – Inntil 3 års fengsel

Tsjad – Inntil 2 års fengsel

Tunisia – Inntil 3 års fengsel

Uganda – Livstid i fengsel

Zambia – Livstid i fengsel

Zimbabwe – Inntil 1 års fengsel

+ EGYPT – Ingen eksplisitt kriminalisering, men LHBT-personer blir strafferettslig forfulgt gjennom bruk av ulik moral-lovgivning.

I SØR-AFRIKA: Dette bildet fra 2010 viser kvinner som protesterer mot Malawis LHBT+-lovgivning, i Cape Town i Sør-Afrika.

Amerika

Dominica – Inntil 10 års fengsel

Grenada – Inntil 10 års fengsel

Guyana – Livstid i fengsel

Jamaica – Inntil 10 års fengsel

Saint Lucia – Inntil 10 års fengsel

Saint Vincent og Grenadinene – Inntil 10 års fengsel

I MEXICO: Dette bildet viser den store paraden under «Puerto Vallarta Pride» i Mexico City, 24. juni 2023.

Asia

Afghanistan – 2 års fengsel med mulighet for dødsstraff

Bangladesh – Livstid fengsel

Brunei – Inntil 30 års fengsel, mulighet for dødsstraff

De forente arabiske emirater (Dubai) – Minimum 6 måneders fengsel, med mulighet for dødsstraff

Iran – Dødsstraff.

Jemen – Dødsstraff

Kuwait – Inntil 7 års fengsel

Libanon – Inntil 1 års fengsel

Malaysia – Inntil 20 års fengsel

Maldivene – Inntil 8 års fengsel

Myanmar – Inntil 10 års fengsel

Oman – Inntil 3 års fengsel

Pakistan – Inntil 10 års fengsel, med mulighet for dødsstraff

Qatar – Inntil 10 års fengsel

Saudi Arabia – Dødsstraff

Sri Lanka – Inntil 10 års fengsel

Syria – Inntil 3 års fengsel

Turkmenistan – Inntil 2 års fengsel

Usbekistan – Inntil 3 års fengsel

+ GAZA – Inntil 10 års fengsel

+ IRAK – Ingen formell kriminalisering av homofili, men LHBT-personer er blitt strafferettslig forfulgt gjennom annen morallovgivning.

I FILIPINENE: Fra Pride-paraden i Manila i 2018.

Oceania

Kiribati – Inntil 14 års fengsel

Papua Ny-Guinea – Inntil 14 års fengsel

Samoa – Inntil 7 års fengsel

Solomonøyene – Inntil 14 års fengsel

Tonga – Inntil 10 års fengsel

Tuvalu – Inntil 14 års fengsel

+ COOKØYENE – Inntil 14 års fengsel

I AUSTRALIA: Bildet viser Pride-paraden i Sydney, som gikk av stabelen 5. mars 2023.

Europa

I Polen har rundt 100 kommuner vedtatt å være «LHBT-frie».

I POLEN: Fra Pride-paraden i Warszawa, 17. juni 2023.

Oversikten over stater som har kriminalisert homofili er basert på ILGA Worlds database fra 2023, og er hentet fra Amnesty International Norge sine hjemmesider.

