Kvinne (26): Bekymret for venninnes sexatferd

Hun beskriver hvordan venninnen har gått fra å være en sunn treningsjente – til en hun ikke kjenner igjen på fest. Til tross for skam og skyldfølelse, fortsetter den grenseoverskridende sexen.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Jeg har verdens beste venninne jeg har vokst opp med.

Vi har hengt sammen i tykt og tynt siden vi var små. Det gjør vi fortsatt, så jeg vil påstå at jeg kjenner henne godt. Vi er begge sunne treningsjenter som ikke har vært så opptatt av å delta på helgefylla.

Vi har likevel vært med en gang iblant og har hatt det gøy med det. Ingen av oss har vært typene til å være med på one night stands, eller løsaktig sex. Vi har foretrukket sex med partnere vi dater over tid, eller har et forhold med. Alt dette endret seg for henne for rundt et halvt år siden.