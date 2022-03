VG-analyse: Dette har vært de største skuffelsene og overraskelsene i NBA

En unggutt, et storlag som sliter og et LeBron-løst Cleveland Cavaliers som et av topplagene. Dette har vært sesongens overraskelser og skuffelser.

Av Even Lübeck

NBA-sesongen er godt over halvveis, og det er bare litt over én måned til sluttspillet. Flere lag og spillere har overrasket og spilt over evne - andre har har skuffet stort.