Åtte tegn på at partneren er i ferd med å gå

De røde flaggene for at din partner er lei kan være lette å se – når forholdet er over. Ikke vent med å snakke om problemene før det er for sent, råder terapeutene.

Noen par blir enige om å skille lag, mens i andre parforhold kan den ene i forholdet ha «fått nok» før partneren har skjønt hva som skjer. Når vedkommende ønsker å skilles, kommer det som et sjokk.