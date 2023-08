– Kvinner kan ikke ha sex med hvem de vil og når de vil

Er det ikke rart at kvinner forventes å ta ansvar for ikke å bli utsatt for vondskap, samtidig som vi klandres for å være for kresne, undrer kvinnen. Psykolog Peder Kjøs har svar.

Hei, viser til din artikkel i VG om en mann som beklaget seg over at noen menn ikke får sex i det hele tatt.