The Weeknd (31) og Angelina Jolie (46) viste seg sammen igjen

Også i sommer ble The Weeknd og Jolie avbildet da de kom ut fra samme restaurant. The Sun skrev at de to tilbrakte to timer sammen på restauranten 30. juni før de dro hver for seg. Det vites ikke om de to samarbeider profesjonelt for tiden eller møtes privat. Entertainment Tonight har kontaktet begge partene med forespørsel om en kommentar, men uten å få svar.