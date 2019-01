PÅ KURS: Telenor-sjef Sigve Brekke sier deres 20000 ansatte bruker en uke i året, i arbeidstiden, til digital opplæring. Foto: Bjørn Haugan

Telenor-sjefens nådeløse beskjed til alle: - Dere MÅ bli digitale

TEKNOLOGI 2019-01-25T06:56:51Z

DAVOS (VG) Telenor-sjef Sigve Brekke sier de som tror de kan sluntre unna data-oppdatering i hverdagen og på jobben, er ute og kjøre: - Den digitale revolusjonen har knapt begynt, sier han.

Publisert: 25.01.19 07:56

– Roboter kjenner vi i Norge, de har vært på vei i mange år. Men kunstig intelligens er mer fremmed for de fleste av oss. Men når du går på teknologi-seminarene her i Davos, så skjønner du hva vi har i vente. Vi står foran den største og mest spennende etappen i den digitale revolusjonen i verden, sier Telenor -sjefen.

– Hva betyr det for de som er skoleleie, som knapt lenger får jobb som murere eller snekkere - eller for vanlige norske arbeidstakere?

– De kommer dessverre ikke utenom å lære seg relevant digital kompetanse. Det du trenger for å få deg en håndtverksjobb også i fremtiden. Det digitale blir viktig også innen de bransjene. Vi trenger håndverkere minst like mye i fremtiden som nå, men å skjønne hva sensorer og kunstig intelligens er, vil være nødvendig i de fleste jobber i fremtiden.

– Vi kommer ikke rundt å skaffe oss oppdatert digital kompetanse?

– Nei, så stort kommer det digitale skiftet vi står overfor til å bli. Alle må kunne noe om dette. Så må grunnkompetansen styrkes; matte, programmering, ingeniørfag.

– Perfekt storm

– Forklar hva vi står foran.

– Vi står overfor den perfekte teknologistormen. Det er tre ting som smelter sammen: Tingenes Internett, 5G og kunstig intelligens (AI). Det første har med volum å gjøre; «ting» vi i dag kobler sammen i millioner, blir i milliarder i fremtiden. Det andre er 5G, som kommer til å revolusjonere mange av bruksområdene vi har i dag, fordi farten blir større med tilnærmet null forsinkelse.

Kirurg i Oslo, pasient i Alta

– Vær konkret.

– 5G vil gjøre at forsinkelser i nettet forsvinner. Det betyr at du eksempelvis kan drive fjernkirurgi.

– Kirurgen kan sitte i New York og operere en pasient i Oslo?

– Ja, eller sitte i Oslo og operere folk i Alta. Dette vil endre sektor etter sektor. Vi ser forsøk på selvkjørende biler i dag, men det er bare begynnelsen, fordi 5G vil fjerne usikkerheten med forsinkelser. Vi vil også få førerløse fartøy, som eksempelvis Yara nå er i ferd med å utvikle.

– På grunn av den økte hastigheten og den omfattende mengden data, så kommer kunstig intelligens til å være med på det meste av utvikling vi kommer til å se i fremtiden.

– Hva betyr det?

– Det vil bidra til en revolusjon, eksempelvis innenfor offentlig sektor og helse:

– I maskinlæring, som er en av de viktigste underfeltene av kunstig intelligens i dag, blir modeller mer presise desto mere data de får. Vi har et kunstig intelligens-senter i Trondheim, hvor en lege kan ta bilde av nyfødte barn og finne ut etter tre måneder om det barnet kommer til å utvikle cerebral parese. I dag tar det flere år før legene kan oppdage det. Da kan du sette inn hjelp mye raskere.

Kurs en uke i året

– Innen industri, skipssektoren farlige oppdrag, som brann, er det mange spennende muligheter som kunstig intelligens gir.

– Og innenfor bank kan aksjehandel og lånebehandling digitaliseres. Roboter er satt til å referere resultater som en sportsjournalist tidligere gjorde.

Han sier de har tatt konsekvensen av at alt går så mye raskere og at behovet for kompetanseutvikling er så stort.

– Telenor tilbyr alle ansatte minst førti timer i året, til å lære seg noe nytt, i arbeidstiden.

– En uke i løpet av ett år?

– Ja, de får blant annet tilbud om kursing i digital markedsføring, dataanalyse og produktutvikling.

Han sier det har vært vellykket.

– Vi begynte med det i 2017. I 2018 nådde våre 20 000 ansatte 40 timer i gjennomsnitt i slik digital kompetanseheving. Å ha en jobb i dag betyr at du må være i en kontinuerlig læringsprosess.

– Roboten er dum

Han sier kunstig intelligens hjelper Telenor til å hindre at nettet bryter sammen.

– Vi bruker kunstig intellingens på kundeservice, ved å la maksiner snakke med kunder om enkle oppdrag. Og vi bygger systemer som kan forutse nettverkssammenbrudd. Innen salg og markedsføring bruker vi kunstig intelligens til å forså kundens behov.

Han sier frykten for at maskinene overtar for oss, er betydelig overdrevet.

– Når du tenker på en robot, så tenker du på en fysisk gjenstand, men det vi snakker om er software. Kunstig intelligens eller robot kommer ikke til å overta den menneskelige kapasiteteten. De kan ikke ta seg av innovasjon, kreativitet eller emosjoner.

– Du sier uansett hvor smart en robot er eller det vi klarer å utvikle av kunstig intelligens, så er den dum, sammenliknet med mennesker?

– Ja, det vil jeg si. Maskiner kan ikke samarbeide, der er menneskene helt enestående. Du kan la de overta enkle oppgaver for mennesker, så menneskene i stedet utvikle det menneskene er bedre til; å utvikle tjenester.

– Det har vært endel science fiction, hvor maskinene tar over kontrollen fra menneskene?

– Ja, derfor må du myndighetene være mer aktive og lage etiske kjøreregler, gjennom personvernlovgivning og andre områder som bør begrense uheldig bruk av digital intelligens.

Jobb-optimist

Mange tusen har arbeidsplasser har forsvunnet fra ulike sektorer; minibanken erstattet folk i kassa i banken som ga deg penger. Nå er lagerarbeideren snart død og stadig flere områder tas over av roboter.

– Det kommer til å fortsette. Maskiner vil overta enkle arbeidsoppgaver, men jeg tror ikke det vil gi økt ledighet, fordi vi trenger folk til å utvikle tjenester i alle sektorer. eksempelvis innenfor omsorgtjenestene kan det bli mange flere ansatte.