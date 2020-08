KINESISK APP: Trump-kampanjen har vurdert en rekke tiltak mot appen. Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Kilder til New York Times: Microsoft kan kjøpe TikTok i USA

Hva Det hvite hus og president Donald Trump skal gjøre med den populære appen TikTok har lenge vært diskutert. Fredag varslet Trump et forbud i USA.

– Vi ser på TikTok. Det kan hende at vi forbyr det, sa president Donald Trump på et pressetreff utenfor Det hvite hus fredag. Han legger til at regjeringen har flere alternativer mot den populære appen som de vurderer.

Kilder Bloomberg har snakket med forteller at president Trump har beordret det kinesiske selskapet ByteDance å selge seg ut av TikTok i USA. Samtidig melder kilder til New York Times at Microsoft er aktuelle for å kjøpe virksomheten.

Det var tidligere i sommer at USAs utenriksminister Mike Pompeo antydet at USA vurderer å innføre forbud både mot TikTok og andre kinesiske apper.

Kritikere av TikTok har gjentatte ganger uttrykt bekymring for at Kina kan bruke appen til å overvåke brukere. Videodelingsappen brukes til å lage og publisere videoer på mellom 15 og 60 sekunder. Videoene omhandler alt fra dansekoreografier, opplæringsvideoer for farging av hår og humor.

Juridisk rådgiver Trine Smedbold i Datatilsynet har tidligere sagt til VG at det er vanskelig å kontrollere at appen følger reglene i Europa, fordi de har hovedkvarter i Kina, og fordi det er vanskelig å komme frem til kinesiske datatilsynsmyndigheter.

Det har ikke vært noe tema i Norge å anbefale et forbud.

Publisert: 01.08.20 kl. 08:03

