– TikTok er en kinesisk app, og historisk sett har ikke Kina hatt de strengeste personvernreglene , sier Trine Smedbold. Hun er juridisk rådgiver i Datatilsynet, som skal sørge for at personvernet til norske borgere blir ivaretatt.

Datatilsynet om TikTok-forbud: – Må ha bevis for at de gjør noe ulovlig

KINESISK APP: Et europeisk råd skal undersøke hva som faktisk skjer med dataen som deles gjennom TikTok. Foto: MANJUNATH KIRAN / AFP

I første omgang er målet til EUs «task force» å undersøke appen, og dele erfaringer. Appen har per nå ingen europeisk base, men TikTok skal etter planen etablere et kontor i Irland, noe som vil gjøre kommunikasjonen enklere.

Selv om land som USA ser på muligheten for et forbud, er ikke det aktuelt i Norge i denne omgang.

– Nei, det er ikke noe tema i Norge å anbefale et forbud. Ei heller i noen andre europeiske land. Nå venter vi på hva undersøkelsene viser, og så bør man generelt være forsiktig med hvilke apper man laster ned. Gjør deg litt kjent, finn ut hvor dataen sendes og hvilken data den samler inn, sier Smedbold i Datatilsynet.

Hun erkjenner likevel at det vil sende et tydelig signal til Europa dersom USA bestemmer seg for å forby appen.

– Men vi trenger først bevis for at de har gjort noe ulovlig, sier hun.

FORBUD: I India er TikTok én av flere kinesiske apper som nå er forbudt. Foto: PRAKASH SINGH / AFP

Må følge personvernreglene

Norge er med i EUDPB (EU Data protection board), et råd som består av EØS- og EU-land. Det er dette rådet som nå har satt sammen en spesialgruppe som skal sjekke om TikTok holder det de lover.

For å være tilgjengelige i Europa, må de nemlig forholde seg til GDPR (general data protection regulation), en ordning som skal forsikre at personlig data - som bilder, søk, passord og historikk - blir behandlet på en sikker måte.

– Målet til spesialgruppen er få klarhet i om TikTok faktisk følger personvernreglene. Det må de, sier Smedbold i Datatilsynet.

Hun legger til at hun aldri har opplevd lignende tiltak for noen annen app tidligere.

Har tilgang til mikrofon og kamera

TikTok kom på markedet i Kina i 2016, da under navnet Douyin. Året etter tok appen av verden over. Nå er det estimert at den er lastet ned rundt 1,5 milliarder ganger.

Men skepsisen har også bredt seg. Land som India har lagt ned forbud mot appen, og på Reddit skal brukere ha forsøkt å reversere koden i appen. Funnene skal ha vært at den lagrer langt mer informasjon enn den sier i fra om.

I fjor ble det i California også tatt ut et stort søksmål mot appen, etter at studenter i San Fransisco mente den sendte personlig data rett til en server i Kina. DanceByte, som eier appen, benektet dette.

Smedbold i Datatilsynet er likevel usikker på om man kan det Kina sier for god fisk.

– Det er folk som har funnet betenkeligheter i appen, og den ber om tilgang til funksjoner som mikrofon og kamera. Man kan aldri garantere at det vil bli brukt til det de sier det vil bli brukt til.

– Sier du det bare fordi det er Kina?

– Ja, men det gjelder også andre apper man laster ned, uavhengig av hvilket land som står bak, sier Smedbold.