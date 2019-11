KRITISERES: Facebook-sjef Mark Zuckerberg har brukt brukerdata som forhandlingskort overfor forretningspartnere, ifølge den amerikanske tv-kanalen NBC. Foto: Erin Scott/Reuters

NBC: Facebook brukte brukerdata som forhandlingskort

Facebook har brukt brukerdata som forhandlingskort over forretningspartnere. Det skal 7000 lekkede dokumenter som den amerikanske kringkasteren NBC har fått tilgang til, dokumentere.

Nå nettopp







Ifølge NBC viser dokumentene hvordan Facebook-styret, med toppsjef Mark Zuckerberg i spissen, utviklet måter å bruke Facebooks brukerdata på.

Dette skal blant annet dreie seg om informasjon om venner, forhold og bilder, som skal ha blitt brukt et forhandlingskort overfor selskapene de samarbeidet med.

Som en belønning skal Facebook i noen tilfeller ha gitt enkelte samarbeidspartnere spesiell tilgang til visse typer brukerdata, mens selskapet skal ha nektet rivaliserende selskaper samme tilgang.

NBC skriver at Facebook ga Amazon spesiell tilgang til brukerdata fordi de brukte penger på Facebook-reklame. Meldingsappen MessageMe ble på den annen side utelatt fordi de hadde blitt for store og potensielt kunne konkurrere med Facebook, ifølge NBC.

les også Facebook lover endringer etter skandalen

Rundt 4000 av de lekkede dokumentene skal være interne Facebook-dokumenter som e-poster, chattelogger, notater, presentasjoner og regneark.

Materialet skal hovedsakelig stamme fra perioden 2011 til 2015. Omtrent 1200 sider er merket som «svært konfidensielt», skriver NBC.

En ansatt i Facebook skal ha sammenlignet Mark Zuckerbergs strategi for å få kontroll over appmarkedet i perioden dokumentene omhandler, med skurkefakter fra «Game of Thrones».

Facebooks tidligere produktdirektør Doug Purdy skal imidlertid ha uttrykt støtte til Zuckerberg og beskrevet Facebooks toppsjef som en «mester i innflytelse».

Facebook har ifølge kringkasteren ikke stilt spørsmål ved autentisiteten til dokumentene, som NBC skal ha fått tilsendt fra en anonym avsender. Saken ble første gang omtalt i april i år.

Statlige og føderale myndigheter gransker nå nøye Facebooks forretningspraksis, ifølge NBC.

Facebook svarte ikke på NBCs spørsmål om saken tirsdag.

Publisert: 06.11.19 kl. 18:15







Mer om