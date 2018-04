Facebook-sjef Mark Zuckerberg har erkjent at det blir gjort for mange feil på plattformen. Nå ønsker han å gjenopprette brukernes tillit. Foto: Nam Y. Huh / TT / NTB scanpix

Denne uken lanserer Facebook ny klagefunksjon

Publisert: 25.04.18 21:14

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

TEKNOLOGI 2018-04-25T19:14:14Z

Gjør det mulig å klage på fjerning av bilder og innhold, samtidig som de offentliggjør egne interne retningslinjer.

Mark Zuckerberg omtalte det som «høyesterett for Facebook » da han snakket ut tidligere i vår : Hvis du får fjernet et bilde fra Facebook, begrunnet i regelbrudd, kan du be om at avgjørelsen blir gjort på ny, av en uavhengig gruppe.

– Folk ønsker seg muligheten til å klage på avgjørelser. Ved å introdusere et ankesystem på innholdsnivå skal vi bringe folket inn i prosessen og gi dem en stemme, sier talsperson for Facebook, Ruchika Budhraja til VG.

Det vil også bli mulig å foreta samme type klage på avgjørelser som ikke blir vurdert som regelbrudd, men som brukeren mener er støtende.

Funksjonen vil i første omgang kun være tilgjengelig for innhold som bryter reglene om nakenhet, seksuelt innhold, vold og hatefulle ytringer.

– Dette er områdene vi får tilbakemelding at vi gjør flest feil. Men muligheten for å klage vil komme til resten innen året er omme, sier Budhraja.

Det har tidligere vært mulig å klage på fjerning av sider og profiler, så det nye her er muligheten til å klage på enkeltinnlegg.

Vil vise frem hvordan de jobber

Samtidig som klagefunksjonen utvides, publiserer Facebook for første gang en detaljert gjennomgang av egne «kjøreregler». Blant annet har de for første gang offentliggjort sin egen definisjon av terrorisme .

Zuckerberg selv skrev i en Facebook-post tirsdag at dette er et steg på veien mot «full åpenhet» rundt regelverket.

– Retningslinjene gjør det enklere å forstå hvor vi setter grensen, og det gjør det samtidig lettere å gi oss feedback for å forbedre disse retningslinjene, utdyper Siobhan Cummiskey, innholdssjef i Facebooks internasjonale hovedkontor i Dublin.

Hun sier at reglene stadig endres: For eksempel var hets mot immigranter tidligere ikke omfattet av paraplyen hatefulle ytringer.

– Da antallet flyktninger i Europa økte, så vi behovet for å beskytte denne gruppen i større grad enn før, sier hun.

Setter inn ekstra ressurser mot hatefulle ytringer

Facebook har tidligere varslet at de vil doble antallet på ansatte som jobber med sikkerhet på plattformen fra 10.000 til 20.000 innen utgangen av året.

De siste årene har Facebook fått mye kritikk for å ikke være i stand til å stoppe spredningen av falske nyheter, falske profiler og hatefulle ytringer, og for å bruke lang tid på å fjerne disse. EU er blant dem som har lagt press på plattformen for å stoppe disse ytringene før.

– Vi får millioner av rapporterte innlegg daglig, så vi må gjøre prioriteringer. Innhold som truer menneskers liv og helse kan vi ta tak i i løpet av minutter, sier Cummiskey.

Garanterer «menneskelig» ankebehandling

Kommunikasjonssjef for Facebook i Norden, Peter Münster, forteller at detaljene i ankeprosessen vil bli gjort kjent for Facebook-brukere gjennom en egen guide, publisert i en bloggpost.

– Du får et varsel på Facebook dersom noe av ditt innhold blir fjernet, og da vil du samtidig få muligheten til å anke avgjørelsen. En person vil gå gjennom innholdet én gang til, sier han.

Facebook understreker at det alltid vil være et menneske som går gjennom anken. Automatisk fjerning av innhold brukes i begrenset omfang, og kun i sammenheng med nakenhet, som er lett gjenkjennelig, sier talsperson Budhraja.