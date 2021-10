FEILMELDINGER: Titusenvis av brukere melder om problemer med appen.

Snapchat har problemer

Flere brukere melder at de har problemer med Snapchat.

Det viser nettsiden DownDetector.

Foreløpig har over 34.000 brukere lagt inn at de får opp feilmeldinger, som de melder at omfatter både appen, deling og tilkobling til serveren.







De sammenligner feilmeldinger sendt inn de siste 24 timene med det typiske volumet av meldinger som kommer inn.

Antall feilmeldinger har økt drastisk fra VG meldte om problemene rundt klokken 13 onsdag.

Dette varmekartet viser hvor brukerene som har sendt inn problemmeldinger de siste 24 timene befinner seg.

Jobber med å fikse problemene

Selskapet melder om at de vil fikse problemene.

– Vi er klar over at noen «Snapchatters» har problemer med å bruke appen akkurat nå - hold ut, vi ser på det!

Det skriver de på Twitter.

Flere brukere på samme plattform uttrykker bekymring knyttet til «streaks», som viser hvor mange dager i strekk du har snappet med en venn. Hvis det viser seg at appen er nede lenge kan flere brukere miste muligheten til å holde dette tallet oppe.

– Så lenge jeg ikke mister mine «streaks», skriver en oppgitt bruker.

Mange norske brukere sliter

Blant de norske brukerne er det også flere som opplever problemer med appen. Over 5600 feilmeldinger er registrert i Norge, viser samme nettside. I Norge er flest i Oslo-området som melder om problemer.

