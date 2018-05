NYHETER: Mark Zuckerberg vil gjerne legge til rette for at Facebooks brukere oppretter «lange, meningsfulle forhold», og lanserer date-app. Foto: Marcio Jose Sanchez / TT NYHETSBYRÅN

Facebook vil utfordre Tinder: Lanserer egen date-app

Publisert: 01.05.18 20:59

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

TEKNOLOGI 2018-05-01T18:59:30Z

Fra scenen på Facebooks egne utviklerkonferanse røpte Mark Zuckerberg lanseringen av en ny datingtjeneste på det sosiale mediet.

F8 er en utviklerkonferanse Facebook arrangerer årlig, i hovedsak for å vekke oppmerksomhet om eventuelle nyheter og oppdateringer Facebook planlegger i fremtiden.

Selv om mye av fokuset i Zuckerbergs åpningstale var personvern og sikkerhet, ble et knippe nye tjenester og verktøy offentliggjort. Den største nyheten var muligens at Facebook lanserer datingtjeneste på sin egen app.

– Dette er for å bygge langvarige, meningsfylte forhold, ikke bare «hookups», spøkte Zuckerberg under lanseringen.

Tjenesten skal være helt frivillig, og Zuckerberg vektla at tjenesten skal være designet med fokus på personvern og trygghet.

– Den vil kun foreslå at du dater de du ikke allerede er venn med, og vennene dine kan ikke se profilen din, forsikret Zuckerberg.

Åpner for «gruppe-dating»

Facebook vil gjøre det mulig å la datingtjenesten få tilgang til hvilke grupper og hendelser du er med på.

– Du kan selv gi Facebook tillatelse til å dele din datingprofil med de andre som deltar på et arrangement, og forhåpentligvis treffe noen der, sier produktsjef Chris Cox.

Det ventes nå at Facebook vil ta opp kampen med eksisterende datingtjenester som Tinder og OkCupid. Match Group, som eier Tinder, falt 14 prosent på børsen etter at nyheten ble offentliggjort, ifølge Bloomberg .

Instagram får «Snapchat»-oppdatering

Zuckerberg annonserte også en rekke mindre endringer på andre Facebook-eide apper og tjenester. Instagram åpner for bruk av såkalt «augmented reality» når du tar bilder, som de fleste er kjent med gjennom Snapchat. Meldingstjenesten WhatsApp skal få gruppesamtaler med video.

Messenger-appen skal også få en ansiktsløftning, og Facebook vil gi tjenesten et «raskere og enklere» design.

Alvorlig bakteppe

Vanligvis har Facebook benyttet F8 til å lansere høytflygende planer om teknologiske vidunder. I år er omstendighetene rundt konferansen derimot anstrengte. For ikke mange uker siden måtte Zuckerberg stå skolerett for den amerikanske Kongressen etter Cambridge Analytica-skandalen tidligere i år.

Siden da har Facebook-sjefen knapt fått gjort annet enn brannslukking, og det var ventet at temaer som personvern og sikkerhet ville komme opp også fra scenen på F8.

Zuckerbergs innledet sin «keynote»-tale i samme spor som han har gjort i hele vår: Facebook vil ta ansvar etter Cambridge Analytica-krisen, og stoppe ondsinnede parter fra å utnytte plattformen. Han snakket også åpent om Russlands innblanding i valget i 2016.

– I etterkant av valget satte vi oss ned og bestemte oss for én ting, vi skulle aldri være uforberedt for dette igjen. Siden da har det vært mange valg verden over, hvor vi har gjort en mye bedre jobb, sa Zuckerberg.