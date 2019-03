Verdens største TV-skjerm?

(VG Nett) Ser du opp i baldakinen utenfor dette kjøpesenteret, svømmer hvaler fredelig over deg på en av verdens største TV-er.

Publisert: 03.10.07 13:24







GIGANTISK: 700 meter lang og 28 meter bred er denne enorme skjermen. Foto: AP

Kjøpesenteret The Place i Beijing, Kina har tatt et hint fra amerikanske kasinoer. Enorme skjermer i taket trekker til seg oppmerksomhet og mennesker, ikke rart når man titter opp og ser rett inn i et korallrev fra Stillehavet... Og plutselig svitsjer det over til saktesvømmende hvaler fra Atlanterhavet.

Skjermen er laget av tusenvis av LED-lys, og viser fargerike videoer som kan være hele 700 x 28 meter brede. Ved enden av skjermen finnes inngangen til et kjøpesenter og underholdningsområde.

Allerede i juni åpnet kjøpesenteret og den gigantiske skjermen, men det er først nå folk har begynt å rette oppmerksomheten mot The Place. Bladforlag med høy profil, som Cosmopolitan, Esquire og FHM, opptar en hel kontorblokk i kjøpesenteret midt i det eksklusive forretningsområdet i Beijing.