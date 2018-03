Mark Zuckerberg har lagt seg flat og lovet forbedringer på Facebook etter siste ukes storm. Foto: Stephen Lam / X02789

Facebook lover endringer etter skandalen

Publisert: 28.03.18 14:30

Facebook tar grep for å gjøre det lettere for brukerne å få kontroll over personvern og sine egne data.

Det har haglet med kritikk mot Facebook de siste dagene, etter avsløringene knyttet til analyseselskapet Cambridge Analytica. Nå lover nettsiden bot og bedring for brukerne.

– Forrige uke viste at vi må bekrefte vår praksis og hjelpe folk å forstå hvordan Facebook fungerer, og hva slags valgmuligheter de har, heter det i Facebooks offisielle uttalelse .

Det kommer i tillegg til Mark Zuckerbergs uttalelser tidligere denne uken: Facebook-sjefen lovte at plattformen skal slå ned på misbruk av data, og gjøre det lettere å stoppe andre apper fra å benytte seg av dine personlige data.

Overhaling av kontrollpanel

Endringene skal ikke påvirke praksisen for innhenting av personlige data, og hva slags typer data som Facebook høster fra brukerne. Målet er å gjøre det enklere for bruker å navigere i nettstedets kompliserte og ofte forvirrende innstillinger for personvern, skriver AP.

Facebook informerer blant annet at en helt ny side for personverninnstillinger, nye snarveier og en de kosmetiske forbedringer skal gjøre det lettere for deg å passe på dine digitale spor.

Det skal også opprettes verktøy for å finne, laste ned og slette personlig data som man ikke lenger ønsker å ha på Facebook. Det inkluderer innlegg, kommentarer, likerklikk og søk.

Facebook vil også endre ordlyden i sine vilkår for bruk i nær fremtid, står det i uttalelsen.