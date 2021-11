Ny studie: Personlighetstrekk kobles til Alzheimers sykdom

Ny forskning fra USA viser at noen personlighetstrekk gir en økt risiko for endringer i hjernen som knyttes til Alzheimers sykdom, mens andre personlighetstrekk gir en beskyttelse. Her er 12 råd for forebygging.

Av Anne Bergseng

