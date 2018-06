NASA med oppsiktsvekkende Mars-nyhet!

NASAs «Curiosity rover» har funnet nye bevis, gjemt inne i eldgamle steiner funnet på Mars-overflaten som peker mot at den røde planeten kan ha hatt liv. Dette er en viktig forutsetning for å fortsette å utforske den røde planeten i årene som kommer, ifølge NASA.

NASA visste at de hadde funnet noe veldig spennende på Mars og i en pressekonferanse har de akkurat gått ut med nyheten om at de har funnet organiske molekyler som tyder på at det har eksistert liv der.

Mange forventet at NASA ville komme med nyheten om at de har funnet vann på Mars, men det avviser de i livesendingen som foregår nå.

3000 millioner år gamle steiner

Men NASAs «Mars Curiosity»-rover har funnet “solide” organiske molekyler i 3.000 millioner år gamle sedimentære steinarter nær overflaten, i tillegg til at de har registrert sesongvariasjoner i metangassnivåene i atmosfæren, ifølge NASA .

Organiske molekyler inneholder karbon og hydrogen, og kan også inneholde oksygen, nitrogen og andre stoffer. Men, selv om organiske molekyler er assosiert med liv, kan de også oppstå gjennom ikke-biologiske prosesser. Derfor er de ikke nødvendigvis indikatorer på liv.

Men NASA mener funnene rettferdiggjør nye ekspedisjoner for å lete etter liv på Mars.

– Marsoverflaten er eksponert for stråling fra rommet. Både denne strålingen og sterke kjemiske forbindelser bryter ned organisk materiale. Å finne gamle organiske molekyler i det øverste 5-cmlaget på overflaten som kan ha blitt avsatt da Mars kan ha vært beboelig, gjør at vi må lære mer om utviklingen av organisk materiale på Mars i fremtidige romferder som vil bore dypere i Marsoverflaten, sier astrobiolog i NASA, Jen Eigenbrode i en pressekonferansen.

Har hatt problemer

«Mars Curiosity» har kjørt rundt på den røde planeten i lag tid. I mars i år kunne den logge sin 2000. Mars-dag, som tilsvarer 2.054 jord-dager. og det lille kjøretøyet har i denne tiden rullet over planeten for å utføre diverse vitenskapelige eksperimenter, ifølge bgr.com .

«Curiosity» har slitt med diverse problemer de siste månedene. Blant annet har den fått ødelagt boreutstyret og den har derfor måttet lære seg hvordan den kan bruke redskapet på en ny måte for å kunne forsette med eksperimentene på Marsoverflaten.

