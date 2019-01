Det kommer totalt fem varianter av Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise og Ultimate - versjonen som har alt. Foto: Microsoft

Verdenslansering i dag: Alt du må vite om Windows Vista

TEKNOLOGI 2006-11-30T09:20:00Z

Her er alle fakta om verdens mest omtalte og mest opphaussede operativsystem.

Publisert: 30.11.06 10:20 Oppdatert: 07.03.08 15:16

Windows Vista Pris: fra ca. 1 500 til 3 500 kr.

De første pc-ene med Windows Vista ferdig installert slippes i dag løs på markedet. Lanseringen gjelder i første omgang bedriftsmarkedet, mens versjonene for forbrukermarkedet skal være klare i slutten av januar.

Enten du har planer om å oppgradere med en gang eller foretrekker å la noen andre være prøvekaniner og finne feil, presenterer vi en omfattende faktaliste for å gi deg et bedre beslutningsgrunnlag.

Kraftig forsinket

Det gikk først rykter om at etterfølgeren til Windows XP skulle komme på markedet i 2003, og at dette skulle være en mindre oppdatering ment å fylle rommet mellom XP og Blackcomb, som skulle bli den virkelige arvtageren til XP.

Microsoft kunngjorde til slutt at den antatt mindre oppgraderingen, som ble kalt Longhorn, skulle komme sent i 2004. Etter dette fulgte en rekke utsettelser. Den mest kjente kom i mars i 2006 da Microsoft opplyste at Vista ikke ville bli tilgjengelig for forbrukerne eller forhåndsinstallert på nye pc-er før tidlig i 2007.

I motsetning til med tidligere produkter, har Microsoft bestemt seg for å lansere Vista i to etapper. Det er nok en strek i regningen for mange at Vista ikke blir tilgjengelig for privatpersoner til julesalget, men ønsker du å kjøpe ny pc til jul, vil du uansett få rabatt på oppgraderingen når forbrukerversjonen av operativsystem kommer i butikkene 30. januar.

Hvorfor Vista?

Folk flest vil neppe oppleve Vista som et like stort framskritt som Windows 95 eller Windows XP. Vi kan heller kalle det et middels langt skritt i riktig retning. Av nye funksjoner kan vi nevne flere mindre, men viktige forbedringer, men ingen helt store nyheter. På den annen side taler sikkerhetsfokuset sterkt til fordel for den nye oppgraderingen og gjør systemet mer motstandsdyktig mot virus, spionprogrammer og hacking.

Windows Vista har bedre støtte enn XP for den nyeste og kraftigste maskinvaren, som skjermkort og 64-bits prosessorer. Det blir derfor en plattform for kraftige programmer som aldri kunne blitt skrevet for Windows XP.

Windows Vista korter også ned avstanden mellom operativsystemer fra Microsoft og Apple. Dette er delvis fordi Vista har så mange nye funksjoner, som skikkelig integrert søkemulighet, skrivebordskomponenter kalt Gadgets, eller Widgets, og stilige 3D-effekter, som Mac OS X har allerede.

Hvor kraftig pc trenger du?

Windows Vista vil naturlig nok stille større systemkrav enn Windows XP, men det varierer noe. Grunnversjonen Windows Vista Home Basic krever at du har en prosessor på minst 800-MHz eller raskere, 512MB RAM, et grafikkort som støtter SVGA-oppløsning (800x600), en harddisk på 20 GB og en dvd-spiller. Hvis maskinen din ikke har en dvd-spiller, må du henvende deg til Microsoft for å få systemet levert på cd-plater.

Hvis du ønsker å benytte det nye grafiske brukergrensesnittet Aero, noe vi anbefaler, må du ha et relativt kraftig skjermkort som blant annet støtter DirectX 9 med Pixel Shader 2.0. Kortet må dessuten ha minst 128 MB grafikkminne.

Kan min pc kjøre Vista?

Microsoft har laget et eget program ved navn Windows Vista Upgrade Advisor , som gir deg en grundig vurdering av prosessor, minne, harddisk og grafikkort på pc-en din og redegjør for om programmene og driverne som allerede er installert kommer til å fungere med Vista.

Du kan velge mellom å kjøre en oppgradering, der Vista erstatter din eksisterende versjon av Windows XP og lar alle filer og installerte programmer bli liggende, eller kjøre en fullstendig reinstallering. En «clean install» er ofte er det beste alternativet ettersom det reduserer potensielle problemer med gamle programmer og drivere til et minimum.

Hvis du foretar en oppgradering av en tidligere Windows-versjon og oppgraderingen mislykkes (det skjer ofte), gjenoppretter Windows Vista den tidligere Windows-versjonen automatisk. Hvis du derimot har installert Vista, er det straks mer komplisert å gå tilbake til det tidligere operativsystemet.

Må aktiveres

Produktaktivering er nå påbudt i Windows Vista. Det betyr enkelt forklart at det lages et elektronisk «fingeravtrykk» av maskinvaren som lastes opp via internett til en database hos Microsoft. Hensikten med dette er å forhindre piratkopiering samt å sjekke at du ikke installerer din utgave av Windows Vista på mer enn én pc om gangen.

Til å begynne med satte Microsoft ganske strenge restriksjoner på bruk av Windows Vista ved maskinoppgradering. Men dette gikk de tilbake på etter å ha møtt sterke protester fra brukerne. Windows Vista-lisensiering er nå identisk med Windows XP-lisensiering: Du kan overføre lisensen til en ny eller ombygget pc så ofte du vil, så lenge du avinstallerer den på den gamle maskinen først.

Fem versjoner

Windows Vista kommer i første omgang til å lanseres i fem versjoner; Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise og Windows Vista Ultimate - versjonen som har alt.

At man kan velge mellom fem varianter av Windows er ikke noe nytt. Selv om det i starten bare var to forskjellige utgaver av Windows XP - Home og Professional - lanserte Microsoft også to spesialversjoner, Media Center Edition og Tablet PC Edition. Faktisk består de fem nye Vista-utgavene av en kombinasjon av funksjonene fra de fire XP-utgavene.

Å velge riktig versjon blir nok ikke så vanskelig som det kan se ut til. Har du en pc som så vidt fyller de nye minimumskravene, ikke bryr deg om Vistas nye, lekre Aero-grensesnitt, ikke skal koble deg til et Windows-serverdomene, og ikke trenger Media Center eller Tablet PC-funksjoner, kan du velge Home Basic. Men med dette utgangspunktet får du sannsynligvis ikke så mye ut av Vista uansett.

Legger du i noen hundrelapper ekstra får du Home Premium med Aero (og den stilige Flip 3D når du blar mellom åpne programmer med tabulatoren mens Windows-tasten holdes nede) og Media Center.

Skal du koble deg til et Windows serverdomene trenger du Business-utgaven. Ønsker du Media Center og forretningsfunksjoner (hvem vet, kanskje du trenger å ta opp tv-programmer på jobben eller arbeide hjemmefra), så kommer Ultimate-utgaven til våren, som inneholder absolutt alle Windows Vista-funksjonene.

Et lite tips: Hvis maskinvaren din er for gammel til å støtte Vistas Aero-grensesnitt, kommer resten av systemet sannsynligvis til å knele uansett. I så fall kan det være like greit å fortsette med Windows XP eller installere en minnenøysom, men sikker Linux-distribusjon. Som for eksempel Ubuntu.

Og skulle du angre deg etter først ha installert den enkleste versjonen av Vista planlegger Microsoft å legge til et kontrollpanel som vil la deg oppgradere til en utvidet utgave senere. Antageligvis kan dette gjøres via nettet ved å betale med kredittkort. Men priser og andre detaljer er foreløpig ikke bestemt eller offentliggjort.

Et penere grensesnitt

Mye av funksjonaliteten i det nye brukergrensesnittet Aero er nok mest jåleri, mens andre ting vil hjelpe på produktiviteten. Gjennomsiktige vinduer og fine animasjoner, for eksempel, øker kanskje ikke produktiviteten, men kan være bra for øynene slik at du kanskje ikke blir like fort trøtt foran skjermen.

Windows Flip erstatter Alt-Tab og lar deg se på miniatyrbilder av dine åpne vinduer og gjør det enklere å finne det du ser etter. Windows Flip 3D er tredimesjonal oppgaveskifting som stabler vinduene i tre dimensjoner og lar deg bla gjennom dem med musen eller klikke på det du vil se. Dette er også omtalt som fattigmanns Expose, som vi finner i Mac OS X Tiger.

Aero-effektene kan aktiveres eller deaktiveres ved å høyreklikke på skrivebordet, og velge Personalize, Window Color og Appearance. Her kan du også velge farge-alternativer. Windows Vista kan også selv velge å deaktivere Aero dersom operativsystemet trenger å bedre ytelse eller må gjenopprettes etter et teknisk problem. Dette kan også skje hvis din bærbare pc settes i strømsparingsmodus.

Ifølge Microsoft er det særlig Java-applikasjoner som utløser deaktivering av Aero. Men også ekstern visning eller deling av skrivebordet på en annen maskin kan forårsake at Vista deaktiverer Aero.

Microsoft har nok en gang gjort endringer på startmenyen, men denne endringen er faktisk tiltalende. Menyvalget All Programs har hatt en tendens til å " fly sin vei" i XP. Når du klikker på All Programs i Vista vises programmer og mapper rett over slik at de blir lettere tilgjengelig. Det finnes også en nyttig søkeboks for hurtigsøk. Dessverre er menypunktet Run tatt bort, men du kan heldigvis hente den frem igjen ved å tilpasse menyen.

Klokken på høyre side av Taskbar-menyen ser kanskje ut akkurat som klokken i Windows XP, men er langt bedre. Du kan for eksempel ha flere klokker hvis du vil vise tiden ulike steder i verden. Klikker du på klokken får du også opp en langt større utgave og en kalender.

Søk, søk og søk

Microsoft har endelig tatt søk på alvor og har bygget dette inn i praktisk talt alle nivåer av operativsystemet, også startmenyen og Windows Explorer. Søk i Vista går fort, og du kan finjustere forespørsler med endeløse kriterier, som dato, filstørrelse, nøkkelord, filtype og så videre.

Du kan tilføye boolske søketermer, og attpåtil lage virtuelle mapper med lagrede søk. For eksempel kan du opprette en kjapp lenke på skrivebordet til alle bilder du har tatt den siste måneden - slike ting. Dette gjør at du slipper å skrive det samme søket om og om igjen. Å lagre et søk skaper primært virtuelle mapper med ulike veier inn til alle dine data. For å lagre et søk klikker du på Save Search på verktøylinja.

I utgangspunktet begrenses rekkevidden for søk til utvalgte mapper på harddisken. Søkefunksjonen bruker en indeks for å utføre søkene så raskt som mulig. Men Vista indekserer bare noen få mapper, som din personlige brukermappe. Hvis du oppretter mapper utenfor dette området, vil de ikke bli indeksert, og innhold i disse mappene blir heller ikke funnet av søkefunksjonen. Men Advanced Search (velg Start, Search, og klikk på Advanced Search-pilen) gir deg mulighet til å søke i ikke-indekserte eller skjulte mapper og filer.

Du kan også sørge for at spesielle områder på harddisken inkluderes i et søk ved at du selv legger til nye mapper i indeksen.

Hva med sikkerheten?

Vistas nye brannmur, Windows Firewall, er nå et fullverdig sikkerhetsverktøy. Mens Windows XP-versjonen bare kunne blokkere uønskede inngående trafikk kan Vista nå også blokkere uønsket utgående informasjon. Du blir dermed uavhengig av brannmur fra tredjepart.

Brannmuren er som standard konfigurert slik at den stopper både inngående og utgående forbindelser. Men hvis du ønsker å slippe gjennom visse inngående applikasjoner, velger du kontrollpanelet, krysser av for menypunket Allow a program through Windows Firewall (under Security) og bruker Exceptions-menyen. Menyen Windows Firewall with Advanced Security gir deg også kontroll over en rekke andre muligheter med brannmuren.

I Windows Security Center finner vi nå Parental Controls som er et greit verktøy for foreldre som ønsker å sette grenser for hva barna kan gjøre på Internett og på datamaskinen ellers.

Windows Defender, et kjekt lite antispionprogram, er nå en del av operativsystemet. Men husk at ingen enkeltprogrammer greier å stanse alle spionprogrammer, så det er en god idé å installere og kjøre et annet program i tillegg, for eksempel AdAware eller Webroot Spy Sweeper.

Ut over dette tilbys BitLocker Drive Encryption, som fungerer samen med maskinvare som et verktøy for å kryptere hele innholdet på en harddisk. Hvis du skulle miste din bærbare pc, vil da ingen andre kunne få tilgang til dataene som ligger der.

Det finnes fortsatt ikke et eget antivirus-verktøy i Windows Vista og årsakene til dette kan diskuteres. Noen mener Microsoft frykter de vil få problemer med konkurranselovgivningen ved å legge det med, særlig i Europa. Andre mener at det ikke ble tatt med fordi Microsoft ønsker å kunne selge deg sin egen sikkerhetspakke Windows Live OneCare.

Hva gjør ReadyBoost, ReadyDrive og SuperFetch?

SuperFetch er en ny teknologi som bruker tilgjengelig internminne (RAM) til proaktiv hurtiglagring av data du sannsynligvis kommer til å trenge. Etter hvert lærer den seg hvilke programmer og data du (og andre som benytter maskinen) vanligvis bruker - og når du bruker dem, og den lagrer disse opplysningene for hver enkelt person.

ReadyBoost kan enkelt gi deg mer tilgjengelig internminne ved hjelp av USB-baserte minnepinner. En slik minnepinne må støtte USB 2.0 og kunne aksessere data meget raskt. Spesifikasjonene tilsier en lesehastighet på 3.5 Mb i sekundet. I praksis vil det være vanskelig å vite om en minnepinne har disse egenskapene, så spør i butikken før du kjøper.

Den minste hurtigbufferen ReadyBoost kan bruke er 256MB, og den største er 4GB. Hvis systemet dit har en beskjeden mengde RAM, for eksempel 512 MB, anbefaler Microsoft at det etableres et 1:1-forhold mellom RAM og flash-minnet. Altså, til et system med 512MB bør du bruke en 512MB minnepinne. I den andre delen av skalaen, altså for systemer med 2GB RAM eller mer, anbefaler Microsoft et 2,5:1-forhold mellom RAM og flash-minnet. Ifølge denne proporsjonen vil et system på 2GB ha fordeler av et flash-minne på 800MB, men ikke få noe boost fra et større flash-minne.

ReadyDrive lar deg utnytte flashminne i en hybriddisk til å beskytte kritiske data gjennom tilstandsoverganger som oppstart eller omstart av pc-en. Før du slår pc-en av, flytter Vista de kritiske dataene som systemet trenger til denne delen av harddisken slik at systemet starter raskere. Samsung og Seagate er blant produsentene som satser på å ha slike hybriddisker leveringsklare for bærbare pc-er til Vista slippes til forbrukerne i slutten av januar.

Les mer omWindows Vista hos PC World Norge