– Blir vanskelig for BeReal

Rundt en halv million mennesker laster ned BeReal hver dag i USA, og konkurrentene hiver seg på konseptet. Hvor ofte bruker du den? Svar lenger ned.

Publisert: Nå nettopp

Appen, der folk skal dele et naturlig øyeblikksbilde en gang om dagen, vokser i høy fart. Ifølge techcrunch.com har over 50 millioner lastet den ned, og tempoet i USA er spesielt høyt.

Kopi?

Suksessen har tydeligvis fått konkurrentene til å jobbe på, for nylig lanserte TikTok en lignende tjeneste.

VG spurte TikTok om ikke «Now» er en kopi. Det ønsket de ikke å svare på.

– Det er helt åpenbart at det er kopiert. Det er sånn det er med disse gigantiske aktørene. Muligens kjøper en av dem hele BeReal snart, sier sosiale medier-ekspert Astrid Valen-Utvik.

I Norge lå BeReal tirsdag på 4. plass over de mest nedlastede gratisappene. TikTok Now er på 2. plass.

Vanskelig å overleve

Selv om BeReal er ment å skape en daglig vane, viser tall at kun ni prosent av Android-brukerne åpner den hver dag, melder Senor Tower.

Hvis du har BeReal, hvor ofte bruker du den? Hver dag når jeg får varsel Ofte, men rekker sjelden fristen Sjekker den innimellom Aldri

– Det blir vanskelig for BeReal å overleve. Snapchat, Instagram og TikTok har allerede fått de samme funksjonene, og der har folk nettverket sitt, sier Valen-Utvik.

Hun tror mange har blitt opptatt av appen fordi den er ny og har blitt en snakkis, men at den er kanskje ikke innholdsrik nok til at folk ikke faller fra.

Sosiale medier-ekspert Astrid Valen-Utvik har ikke trua på BeReal.

– De må sørge for at det skjer mer der inne enn at det kun publiseres noen bilder av venner en gang i døgnet. Det har jo heller ikke blitt helt som det var ment, kanskje, at det skulle vise virkeligheten her og nå.

Valen-Utvik peker på at mange gjør seg til, og «designer» bildene de deler, så det fremstår på en annen måte enn situasjonen folk står i når BeReal-varslingen kommer.

– Nye aktører og sosiale plattformer må levere så ekstremt bra, og være noe helt annet enn de store tjenestene for å ha en sjanse utover å være et nisjeprodukt.