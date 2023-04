NY VENN?: Snapchats nye chatbot «MyAI» tilbyr seg å være vennen din. Og gode venner deler på skoleoppgaver. Eller?

Snapchat-robot kan brukes til juksing

En ny funksjon har dukket opp øverst på Snapchat, nemlig en AI-chatbot, som ifølge Snapchat skal være din personlige kompis.

En av fire unge melder at de er innom Snapchat flere ganger daglig, og de bruker den hovedsakelig til å sende bilder og meldinger med venner og familie, ifølge Opinions Ung2023-rapport.

Men nå kan du også snappe med «My AI», som skal være en vennlig chatbot basert på ChatGPT-teknologien, altså kunstig intelligens (AI).

Funksjonen ble lansert for betalende Snapchat-brukere i mars, men nå rulles den ut til alle. På chat-siden ligger «My AI» festet på toppen hos mange brukere.

Sjekk ut tips til hvordan du får fjernet «My AI» fra chat-siden i bunnen av saken.

VG har testet ut den nye funksjonen på Snapchat. Se hva den svarte på spørsmål om forelskelse:

FIKK SVAR: Journalisten i VG er ikke egentlig hemmelig forelsket i en person som heter Anders. Dette ble kun gjort for å se hva chatboten til Snap ga oss som svar.

Leverer stiler på sekunder

VG og Tek.no har tidligere meldt at «My AI» ikke kan brukes til juksing. Teknologi-siden The Verge meldte at chatboten mangler funksjonene som har gjort at ChatGPT er forbudt på en del skoler.

Dette gjelder blant annet evnen til å skrive stiler og essay om ulike temaer.

Men det viser seg å ikke stemme.

Da VG spurte om chatboten kunne hjelpe oss med en analyse på 400 ord av «Amtmannens døtre» av Camilla Collett svarer chatboten: Absolutt!

FIKK SVAR: Her er deler av svaret vi fikk fra chatboten da vi spurte om en analyse av en av Collets romaner. Vi ville nok anbefalt å lese over om alt stemmer før man leverer inn denne.

Snapchat melder at de har lært mye på den første tiden med «My AI»-chatboten.

Det vanligste å spørre roboten om er filmer, sport, spill, dyr og matte, ifølge en pressemelding Snapchat publiserte 5. april.

Der skriver også Snapchat at chatboten deres har potensial for å bli misbrukt. Blant annet skal brukere forsøke å få roboten til å gi svar som bryter med Snapchats retningslinjer.

Ga sextips til «13-åring»

Da The Washington Posts teknologi-spaltist Geoffrey A. Fowler utga seg for å være en 15-åring som ville arrangere bursdagsfest, fikk han tips til hvordan han kunne dekke over lukten av alkohol og marihuana.

I en samtale med en tilsynelatende 13-åring ga chatboten tips om å «sette stemningen» før ungdommen skulle ha sex for første gang, med en 31 år gammel partner. Det melder forskere ved Center for Humane Technology.

I ettertid har Snapchat lagt inn at «My AI» skal ta utgangspunkt i bursdagen registrert på Snapchat-profilen til brukerne, uavhengig av hva brukeren sier om alder i chatten.

Snapchat skriver i sin pressemelding at den første tiden med «My AI» har gjort dem oppmerksomme på hvilke sikkerhetsnett som fungerer, og ikke.

Ifølge dem tilsvarer 0,01 prosent av MyAI sine svar avvikende innhold. De mener de nå har forbedret svarene på upassende spørsmål.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Snapchat. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Slik fjerner du «My AI»-chatten fra Snapchat:

Heldigvis trenger ikke «My AI»-chatten å forbli låst til toppen, dersom du ikke ønsker den. Slik fjerner du den enkelt:

Gå inn på «Innstillinger» i Snapchat-appen Scroll deg ned til «Personvernkontroller» Velg «Slett data» Velg så «Tøm samtaler» Kryss ut «My AI»-samtalen

Se video av hvordan det gjøres her:

