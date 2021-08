SKEPTISK: Odne (21) har tenkt mye på egen - og venners - bruk av kartfunksjoner som Snap Map. Foto: Privat

Flere bruker Snap Map: − En oppvekker

Mens Snapchat skryter av knalltall for kartfunksjonen sin, er flere unge ambivalente til å være synlige for alle. For noen er det en hjelp i å føle seg trygg, men for andre kan det skape økt utenforskap.

Av Jonathan Falk

21 år gamle Odne Brakstad Sæterøy fra Bergen husker godt da han innså hvor synlig man faktisk er ved å være tilgjengelig på Snap Map.

– Jeg var oppe sent en natt, og fikk en melding fra en venn som så jeg var våken og som lurte på om jeg kunne kjøre dem. Da jeg kom hjem fra turen, fikk jeg melding av en annen som lurte på hvorfor jeg hadde vært der.

– «Hva har du med det å gjøre», tenkte jeg da. Den turen var en oppvekker, forteller 21-åringen, som i dag har gjort seg helt usynlig.

Når skolestart og fadderuker nærmer seg, vil tusenvis av unge danne nye nettverk og få seg nye venner. Og aldri har det vært enklere å se hvor du ikke er invitert, for bruken av Snap Map og lignende verktøyer har skutt i været under pandemien. Kartene gir deg muligheten til å se hvor du er, men også hvor alle venner - som er synlige i funksjonen - befinner seg.

Ifølge Snaps egne tall brukte 250 millioner brukere Snap Map på månedlig basis i siste kvartal 2020. Det er en oppgang på 50 millioner, sammenlignet med andre kvartal samme år. 293 millioner verden over bruker Snapchat daglig.

Ikke alle blir invitert

Brakstad Sæterøy sier også at mange venner av han bruker appen Zenly, som ligner på Snap Map. Informasjonen du får om vennene dine er likevel langt mer detaljert. Du kan blant annet sjekke batteriprosent og få varsler når andre venner er samlet uten deg.

Bergenseren, som selv skal i gang med studier, forteller at han har opplevd skyggesidene av hva slik synlighet kan medføre.

– Hvis man er inne på Snap Map, så kan du plutselig se et sted hvor alle vennene dine er. Så finner du ut at du ikke var invitert ... Det har skjedd, sier han.

Ambivalens

På VGs Snapchat-konto spurte vi leserne om deres Snap Map-vaner. Mange ga tilbakemelding om at de synes det var kjekt å bruke som et rent kart, men at det også var fint å følge med på vennene sine. Likevel var det flere skeptiske til det å være synlig for alle, og hadde derfor begrenset antallet som kunne se dem.

Sistnevnte gjelder Malin Naomi Weirud (23):

– Før hadde jeg det på for alle. Men så opplevde jeg at en så at jeg var i nærheten, og lurte på om vi skulle møtes. Jeg ønsker å være litt mer forberedt før jeg skal møte noen, sier hun.

Deretter valgte hun ut syv personer som kunne se hvor hun befant seg, deriblant kjæresten, noen familiemedlemmer og noen venninner. Hun forklarer at det er en trygghet å vite at noen vet hvor hun er.

– Det har blitt en intern greie blant venninnene mine, at hvis en skulle bli kidnappet, så vet de andre hvor en sist befant seg, sier Weirud, og understreker at det er litt på tull og litt på alvor.

Og disse venninnene er nøye utvalgt. Faktisk er det en liten ære å bli akseptert inn i hverandres «indre sirkel».

– En av mine nærmeste venninner, som jeg har fått i studietiden, utpeket meg til å få lov å se henne på Snap Map. Det viste liksom hvor nære vi var blitt. Da gjorde jeg det naturligvis tilbake.

Selv om hun selv har begrenset synlighet, så innrømmer hun at hun er veldig nysgjerrig på andre, og at hun liker å sjekke hvor folk befinner seg.

– Kunne du selv tatt kontakt med noen i nærheten, og spurt om å møtes?

– Nei, det hadde aldri falt meg inn, forsikrer hun.

Weirud har aldri opplevd utenforskap på Snap Map selv, men har forståelse for at det kan være vanskelig.

– Det skjønner jeg er veldig vondt. Sånn sett kan Snap Map være veldig sårt, sier hun.

– En sosial død

«TikTok-Psykolog» Maria Østhassel har gjort stor suksess med å kommunisere med unge gjennom deres egne kanaler, blant annet gjennom Instagram-kontoen Psyktdeg. Hun har hørt om flere som kjenner på en vond følelse når de har full kontroll på hvor alle venner befinner seg.

– Dette er et reelt problem. Det er ikke så rart heller, for det er helt unaturlig for oss å forholde oss til hva alle andre gjør til enhver tid. Det har alltid vært sånn at venner samles her og der fra tid til annen, og det betyr ikke at du er bevisst ekskludert, men når man plutselig sitter på den informasjonen, så kan det føles slik, sier hun.

Østhassel mener det hele er naturlig, og at unge føler sterkere på behovet for å høre hjemme.

– Det er viktig at vi tar dette alvorlig. For unge oppleves dette som en sosial død, å oppleve denne ekskluderingen. Og i ungdomstiden er det viktig å kjenne at du er en del av en flokk.

– Hvorfor er det så viktig for unge?

– Det er i ungdomstiden vi begynner å reflektere over hva andre mener, og vi ser oss selv mer gjennom andres blikk. Da leter vi etter folk vi kanskje ligner litt på. Vi beveger oss litt ut fra familien, vår medfødte flokk, og så leter vi etter en flokk som er litt større.