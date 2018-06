ENDELIG? Nå er ventetiden over for alle som har ønsket seg rødhåret emoji. Foto: Produsenten.

Rødhårede emoji-fjes lanseres i dag

Publisert: 05.06.18 10:31 Oppdatert: 05.06.18 11:28

På tide vil kanskje mange si, i dag har rødhårede fått sin egen emoji.

Unicode bekreftet i november i fjor at rødhårede emojier var på vei, og at de skulle lanseres i forbindelse med apple sin store programvareoppdatering som kom i går.

I dag er altså dagen, selv om det kan ta noe tid før de nye emojiene er tilgjengelig på alle mobiler og plattformer. Går du inn på Unicode sine sider, finner du nå en rødhåret dame og mann.

De rødhårede emojiene er bare blant 157 nye symboler som også ble sluppet i dag. Det totale antallet er nå oppe i 2823, og det er ikke bare de med rødt hår som får sin egen emoji.

De med krøllete hår, hvitt hår og de uten hår kan også glede seg.

Twitter er en av de første plattformene som tar i bruk de nye fjesene. For dem som bruker apple eller Android må vente en stund til før de kan brukes, skriver den britiske nettavisen Independent. På Unicode sine sider skriver de at tilbudet kommer til telefoner først sent i 2018.

Unicode er en organisasjon som lager emojier og har som formål å skape et standard tegnsett som fungerer på alle datamaskiner og telefoner.