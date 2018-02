Her svever Teslaen i verdensrommet

Elon Musks SpaceX skjøt tirsdag kveld vellykket opp verdens kraftigste romrakett, Falcon Heavy. Med på lasset var hans egen Tesla Roadster.

Raketten er utviklet for å frakte mennesker og forsyninger opp i verdensrommet. På tirsdag fikk vi overvære starten på rakettens første reise.

Rundt 100 000 tilskuere hadde møtt opp på nærliggende strender, broer og veier for å få med seg oppskytingen av Falcon Heavy, som etter flere forsinkelser endelig fant sted 21.46 norsk tid.

Med på turen er en av SpaceX- og Tesla -gründerens private biler, en rød Tesla Roadster fra 2008. I førersetet sitter en dukke som har fått navnet «Starman», fra radioen spiller David Bowies «Space Oddity» og på en skjerm på dashbordet står det «ikke få panikk!». Bilen vil seile rundt i bane i millioner av år, i hvert fall i teorien. Det sier Pål Brekke ved Norsk romsenter.

– Dette minnet meg om oppskytingen av Saturn 5 (månerakett brukt på 50- og 60-tallet). En begivenhet jeg kommer til å huske, sier han til VG.

Da Musk møtte pressen natt til onsdag norsk tid var han ikke overraskende svært fornøyd med å kunne se sin egen bil sveve rundt i verdensrommet.

– Jeg syns det ser så latterlig og umulig ut. Og du kan se det er ekte fordi det ser så falskt ut. Alle fargene ser rare ut i verdensrommet.

På spørsmål om hva oppskytingen har lært Tesla-grunderen svarte han:

– At elleville ting kan bli til virkelighet. Jeg trodde egentlig ikke at dette ville fungere. Tusenvis av ting kunne ha gått galt.

Oppskytingen har fått enorm oppmerksomhet over hele verden, og flere peker på den enorme PR-verdien som ligger i et slikt stunt. I sosiale medier la Tesla-gründeren selv fortløpende ut bilder, og på YouTube kan du fortsatt se direktebilder fra bilen som svever rundt i verdensrommet.

– Når bilprodusenter kjøper reklameplass under Super Bowl, ønsker de å skape et spetakkel med en reklame. I Elon Musks tilfelle gjør han spetakkelet til sin egen virkelighet, sier analytiker Jessica Caldwell i det amerikanske bilnettstedet Edmunds til Bloomberg , og understreker:

– Buzzen han skaper med et stunt som dette overgår det du kan kjøpe med markedsføringspenger.









Hun får støtte av den australske romanalytikeren Morris Jones.

– Hele poenget med at han sendte en Tesla-bil mot Mars er delvis en spøk, men det er også en øvelse i markedsføring. Alle kan nå se den bilen i verdensrommet, og det er publisitet som virkelig er vanskelig å slå, sier han til Sky News.

– En game changer

Pål Brekke ved Norsk romsenter kaller oppskytingen for en «game changer» innenfor romtransport. Han sier at det er to ting å spesielt merke seg.

– En ting er at denne raketten tar mye mer vekt enn det vi har sett tidligere. Den kan løfte 50 tonn opp i bane rundt jorden. Til Mars kan den frakte hele 16 tonn, 4–5 ganger mer enn tidligere raketter. Det gjør det mulig å frakte større rovere og mer utstyr til Mars og andre planeter, sier han.

– I tillegg har Elon Musk gjennom dette prosjektet blitt en kommersiell aktør innenfor romfart. Han har skutt opp satellitter og fraktet mat til den internasjonale romstasjonen, og fått ned kostnadene på dette ned til en femtedel av det det var.

En som var tydelig imponert er USAs president Donald Trump, som natt til onsdag norsk tid kom med sine gratulasjoner:

Gjenbruksraketter

To av de tre rakettboosterne som skulle komme tilbake til jorden, landet pent og pyntelig på plattformene sine. Den siste gikk det ikke fullt så bra med.

– Det at Musk gjenbruker rakettene har bidratt til å få ned kostnadene. Det viser at kommersielle aktører er viktige, fordi NASA nå kan fokusere på utforskning fremfor å bruke ressurser på frakt. Så er pr-stuntet hans med Teslaen også litt kult, sier Brekke.

Brekke forteller at denne oppskytingen imidlertid bare er starten.

– Planen til Elon Musk nå er å sende to mennesker i bane rundt månen. Det vil også bli første gang vi kommer tilbake til månen etter snart 50 år.

