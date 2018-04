KNIPE: Mark Zuckerberg og Facebook står midt i en av sine verste kriser noensinne. Det vil ta tid å rydde opp, mener han. Foto: Jim Watson / AFP

Zuckerberg i stort intervju: Vil ta flere år å løse alle problemene

Publisert: 02.04.18 20:35

– Vi kan grave oss ut av dette hullet, men det vil ta noen år, sier Facebook-sjef Mark Zuckerberg om problemene med personvern, falske nyheter og valg-innblanding.

Det har stormet rundt Facebook den siste måneden. Etter at det ble kjent at store mengder personlige data fra plattformen hadde lekket til analyseselskapet Cambridge Analytica, for å blant annet bli utnyttet i det amerikanske presidentvalget, har kritikken kommet tett.

– Jeg skulle jeg kunne løse alle disse problemene på noen måneder, men realiteten er at det vil ta lenger tid, sier Zuckerberg, som forteller at prosessen med å løse problemene allerede er i gang.

I et lengre podcast-intervju med Vox sier Zuckerberg at Facebook fortsatt, på idealistisk vis, har som hovedmotiv å knytte mennesker sammen globalt. Han erkjenner samtidig at han undervurderte potensielle problemer.

– For å være ærlig brukte vi ikke nok tid på å tenke gjennom ulempene ved bruken av verktøyene våre, sier han.

Ønsker å åpne Facebook mer

Facebook har imidlertid fått kritikk lenge før CA-skandalen, etter at plattformen ikke har klart å stoppe spredningen av falske profiler og falsk informasjon.

Fra politisk hold i både USA, Storbritannia og EU har Facebook og Zuckerberg blitt oppfordret til å forklare hvordan man går frem for å beskytte brukernes personlige data.

Zuckerberg sier blant annet at antall ansatte i Facebook som jobber med sikkerhet vil dobles frem mot slutten av 2018. Han forteller også at Facebook fjernet 30 000 falske kontoer i etterkant av presidenvalget i 2016 , og lister opp en lang rekke utbedringer han nå ønsker å få i orden.

– For det første er vi ikke åpne nok om problemene på plattformen, og vi har ikke gjort en god nok jobb med å fortelle om dette, og hvordan vi skal bekjempe dem, sier han.

– En annen ting er muligheten for en uavhengig ankeprosess når Facebook fjerner upassende materiale, en slags høyesterett, sier Zuckerberg.

Slår tilbake mot Apple-sjefen

Cambridge Analytica-skandalen gikk også kraftig ut over selskapet på børsen, som har falt nesten 100 milliarder dollar i markedsverdi de siste ukene.

Apple-direktør Tim Cook kritiserte nylig Facebooks forretningsmodell, og hvordan selskapet «selger brukerne sine til annonsørene» og tjener penger på brukernes oppmerksomhet.

I Vox-intervjuet tar Zuckerberg til motmæle.

– Det argumentet er ekstremt forenklet. Sannheten er at dersom man vil bygge en tjeneste som skal knytte sammen hele verden, vil det være mange som ikke har råd til å betale. I likhet med media er en annonsefinansiert modell den eneste rasjonelle måten for en slik tjeneste å nå ut til folk, sier Zuckerberg.