VR-PRINS: Kronprins Haakon testet den virtuelle verden i Austin. Foto: Jostein Matre

Teknokrøll for kronprins Haakon på teknofestival

Publisert: 13.03.18 23:18

TEKNOLOGI 2018-03-13T22:18:06Z

AUSTIN, TEXAS (VG) Da Norges kronprins skulle skryte av norsk teknologi foran en fullsatt sal i Austin skar det seg helt med teknologien.

Til applaus entret kronprinsen scenen på teknologi- og musikkfestivalen South By Southwest i Austin, Texas foran rundt 250 nysgjerrige tilhørere fra både Norge og utlandet mandag formiddag, lokal tid. Der skulle han snakke om «Innovasjon på den nordiske måten – løsning av virkelige problemer», som det het i programmet.

Det tok ikke lang tid før kronprins Haakon støtte på nettopp det, et problem.

Han skulle nemlig starte foredraget sitt med å vise en tre minutter lang video. Det skulle være enklere sagt enn gjort. På første forsøk var videoen uten lyd.

– Kanskje jeg kan dubbe, spøkte kronprinsen til latter fra salen.

Et nytt forsøk ble satt i gang. Denne gang med lyd. Men nå uten bilder. Kronprins Haakon kunne ikke annet enn å le sammen med alle i salen.

– Kanskje jeg skal mime nå da, sa han til enda mer latter.

Men som så ofte før er alle gode ting tre, og på tredje forsøk stemte det både med lyd og bilde.

– Det er jo typisk på techkonferanser at ikke teknologien funker. Det er ganske klassisk. Men det var ikke norsk teknologi som sviktet, så det gikk jo bra, smiler kronprins Haakon til VG noen timer senere.

Teknologioptimist

I foredraget fikk Kronprinsen forklart sitt syn på hvordan startup-bedrifter innen teknologi kan hjelpe verden å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Til VG forteller han at han er teknologioptimist, og har stor tro på at mange av våre utfordringer kan løses med teknologi.

– Da er det viktig at de som starter selskaper tenker på hvilket problem er det jeg kan løse, og hvordan kan jeg bidra til at verden blir et bedre sted. Da er nettopp bærekraftsmålene et fint sted å starte. Løser man en del av de målene så er man på riktig vei.

Han mener norske teknogründere har en ufrivillig fordel ved å være fra et lite land, fordi det betyr at man må tenke globalt fra dag én. Det norske markedet blir ofte for lite. Dermed må man ut i verden.

– Det er veldig gøy nå, for nå skjer det så mye i det norske oppstartsøkosystemet. Mange selskaper er her selvfølgelig, men det er også veldig mye oppmerksomhet rundt hva som foregår i Norge.

Løse virkelige problemer

Det er også det kronprins Haakon er med å hjelpe norske startups med når han nå i to dager befinner seg på den viktige South by Southwest-festivalen. Selv sier han andre får vurdere hvor mye oppmerksomhet han kan skaffe norske bedrifter, men Pål Næss, startupsjef i Innovasjon Norge, er overbevist om at kronprinsen bidrar med god drahjelp.

– Uten tvil. Både det at han løfter frem de gode selskapene vi har, men også de gode holdningene til selskapene, sier Næss til VG.

Den norske tronarvingen er nemlig svært opptatt av at man bruker teknologi til å løse virkelige problemer.

– Når du starter opp en business, hvorfor ikke starte en som betyr noe? spurte han retorisk under foredraget.

Kronprins Haakon drog frem flere norske eksempler på bedrifter som har gjort nettopp dette. Som for eksempel «No Isolation, som selv holdt et innlegg om sitt produkt under kronprinsens foredrag. Kort fortalt er dette et produkt som gir skoleelever via kamera og mikrofon mulighet til å følge med på undervisningen på skolen sin selv når de ikke kan være fysisk til stede.

VR-prinsen

Senere på dagen besøkte kronprins Haakon også hovedutstillingen på teknologidelen av festivalen. Her fikk han blant annet se en gigantisk dansende robot, han fikk forsøke seg som pilot i en flysimulator og han testet VR-briller.

Men det er ikke bare teknologi kronprinsen er opptatt av mens han er i Texas. Han har alltid vært opptatt av musikk og var på sine litt yngre dager en ivrig festivalgjenger. Dermed er det kanskje ikke overraskende at også norsk musikk står på agendaen under festivalen.

Onsdag skal han blant annet på konsert med norske artister.

– Det blir også spennende, sier kronprinsen til VG.

I løpet av sine to dager i Austin skal kronprins Haakon også treffe både byens borgermester, Steve Adler og Texas-guvernør Greg Abbott, samt en rekke norske bedrifter med kontorer i Texas.