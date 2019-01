GRADVIS LYST: Denne typen vekkerklokker lår lyset gradvis på en halvtime før du skal stå opp. På den måten skal du bli mer opplagt og få mer energi. Foto: Lumie Foto:

Test av ny vekkerklokke: Løsningen for «trøtte tryner»?

(VG Nett) Mange synes det er vanskelig å våkne på vintermørke morgener. Vi har testet en vekkerklokke som gradvis slår på lyset før du våkner.

Det kan være vanskelig å komme seg opp om morgenen når det er bekmørkt i rommet. Derfor har nå flere produsenter laget vekkerklokker med lyspærer som slår seg gradvis på en halvtime før du skal stå opp. Dermed er rommet lyst når klokken ringer og meningen er at man skal føle seg mer opplagt og mindre søvnig og trett i kroppen.

Vi har testet lampen "Body Clock" som er en klokkeradio med en 60 watts lyspære som gir lys før radioen eller alarmen slår seg på.

Slipper lys-sjokk

Det er vanskelig å si konkret om og eventuelt hvor stor effekt klokke-lyset har for oppvåkningen.

VG Netts prøvekanin følte at det var lettere å våkne om morgenen, men den største forskjellen lå i at man er vant til lys når man våkner.

Dermed opplever man ikke å få lys-sjokk når man kommer inn på badet etter å ha våknet i et mørkt rom.

Det å venne seg til lyset kan oppleves vondt for øynene og det er derfor svært behagelig å være vant til lys fra klokken. Men om dette gjør deg mer opplagt og våken eller om det bare føles slik fordi man allerede er vant til lyset er vanskelig å si.

Når du skal legge deg om kvelden kan du bruke klokken på motsatt måte, slik at lyset går fra full styrke til av i løpet av en halv time. Dette skal bidra til å dysse kroppen i søvn.

- God effekt med sterkt lys

- Det er gjort flere studier på det man kaller lysterapi, men i disse forsøkene har man brukt sterkere lys med 10.000 lux, sier professor ved Universitet i Bergen og leder for nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer, Bjørn Bjorvatn.

Studiene er gjort ved hjelp av lyskasse, lamper som brukes til behandling av vinterdepresjoner.

- Forsøkene er gjort på mennesker som er plaget med vinterdepresjon, som opplever stor forskjell mellom sommer og vinter. På mange av disse så man en veldig positiv effekt, sier Bjorvatn.

Det er også gjort forsøk med såkalt simulert morgendemring der lyskilden er en valig lampe som øker i intensitet, omtrent som klokken vi har testet.

- Forsøkene med simulert morgendemring har også gitt positive resultater, sier Bjørvatn.

- Effekten avhenger av lysstyrken

En av grunnene til at lys skal hjelpe i oppvåkningsfasen er at kroppen produserer melatonin når det er mørkt. Ved å bli utsatt for lys om morgenen vil kroppen produsere mindre melatonin. Melatonin er et hormon som kan ha positiv effekt på nattesøvnen og produksjonen er størst midt på natten. Om dagen produserer kroppen så lite melatonin at det nesten ikke kan registreres i målinger.

- I de undersøkelsene som er gjort har man sett at effekten er større jo sterkere lyset er, sier Bjorvatn.

- Det er derfor essensielt at lyset er sterkt nok til at det påvirker og at lyset treffer øynene. Mange vil kunne ha en viss effekt av denne typen lamper, selv om de bare er mindre plaget med å komme seg opp om vinteren, sier Bjorvatn.

"Body Clock" er av merket Lumie og har bare en 60 watts lyspære. Det vanskelig å si hvor stor effekten av lyset er. Lyset som brukes i lysterapi er på 10.000 lux.

Klokken koster ca. 1650 kroner.