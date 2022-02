KLAR MED APP: Trump Media & Technology Group ser ut til å lansere sin alternative sosiale medium-app allereie måndag.

No kjem Trump-appen

Tidlegare president Donald Trump si sosiale medium-satsing ser ut til å bli lansert innan kort tid.

Av Espen Moe Breivik

Ifølgje App Store vil appen «Truth Social» vere klar på måndag, på sjølvaste presidentdagen i USA (George Washingtons bursdag). Det skriv også nyheitsbyrået Reuters, som har sett testversjonar av appen.

Trump hare i over eit år vore utestengd frå både Twitter, Facebook og Youtube etter at støttespelarar storma kongressbygninga i Washington D.C. 6. januar i fjor, i etterkant av valnederlaget. Den tidlegare presidenten vart skulda for å oppfordre til vald, men vart ikkje dømt i riksrett for dette.

Sniktitt frå sonen

For få dagar sidan posta også Trump sin eldste son, Donald Trump Jr. eit skjermdump på Twitter av det som ser ut til å vere hans fars verifiserte @realDonaldTrump Truth Social-konto med ein post der det står «Gjer dokker klare! Din favorittpresident ser deg snart igjen!».

– Eg skapte Truth Social og TMTG for å stå imot tyranniet frå teknologigigantane. Vi lever i ei verd der Taliban har stor nærvær på Twitter, og kor likevel din favorittpresident i USA er blitt tia i hel. Dette er uakseptabelt, har Trump tidlegare sagt

Det er den tidlegare republikanske Devin Nunes som leiar selskapet Trump Media & Technology Group (TMTG) som står bak appen.

Fleire selskap har den siste tida forsøkt å skape alternative plattformer til blant anna Twitter, Facebook og Youtube. Så langt har ingen lukkast å kome på same nivå som dei meir etablerte konkurrentane.

Liknar på Twitter

Ifølgje ei spørsmålsrunde frå personane bak appen, vil den likne på Twitter. Ein skal kunne poste «truths» og sende personlege meldingar. Selskapet vurderer også å la brukarane registrere seg for å kunne ta imot varsel når andre legg ut innhald.

Nyheitsbyrået Reuters, som gir att delar av denne spørsmålsrunden, skriv at det «ikkje enda» vil vere mogeleg å redigere innlegg, noko enkelte Twitter-brukarar lenge har etterlyst.

Nunes har tidlegare sagt at appen ville bli lansert i mars, men no er det altså fleire teikn til at appen vil vere klar om kort tid. TMTG-sjefen har også vore aktiv på appen den siste tida og oppfordra testbrukarane der til å auke aktiviteten, skriv Reuters.