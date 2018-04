PROBLEMER: Facebook vil etterforske et nytt selskap etter påstander om innsamling av persondata, etter avsløringer av amerikanske CNBC. Foto: Philippe Wojazer / Reuters

Facebook utestenger nytt analysefirma

Publisert: 09.04.18 09:42 Oppdatert: 09.04.18 10:34

Selskapet CubeYou, som lager personlighetstester, skal ha brukt lignende metoder som skandalefirmaet Cambridge Analytica for å samle brukerinformasjon. Facebook vil nå etterforske selskapet.

Måten CubeYou har samlet personlige data gjennom personlighetstester på Facebook ble avslørt av CNBC , som brakte opplysningene til Facebook.

Selskapet skal ha merket testene som ikke-kommersielle, akademiske undersøkelser, for deretter å ha solgt opplysningene som ble samlet til markedsføringsaktører, ifølge CNBC.

Datamaterialet skal ha blitt samlet av forskere ved universitetet i Cambridges Psychometrics-senter. I en slettet versjon av CubeYous nettside blir det opplyst om at selskapet har panelinformasjon om over 45 millioner på verdensbasis, samlet gjennom applikasjoner på Facebook og internett. En av testene heter «You are what you like» informerer CNBC.

CubeYou har svart på CNBCs henvendelser med blant annet at deres nettside, som personlighetstestene er knyttet opp mot, har friere vilkår for bruk enn Facebook.

Selskapet svarer at all informasjon er anonymisert, og avviser at applikasjonen også har tilgang på informasjonen om Facebook-vennenes data dersom en bruker gir den tilgang, slik som var tilfelle i Cambridge Analytica -saken.

Facebook vil etterforske

Reaksjonen fra Facebook tyder på at avsløringene tas seriøst. De har uttalt at CubeYou vil suspenderes og granskes ytterligere.

En av Facebooks toppsjefer uttaler til CNBC at de ikke kan kontrollere om firmaer feilmerker applikasjoner på denne måten, men avviser samtidig at plattformen ikke makter å overvåke denne typen applikasjoner.

Zuckerberg i uoffisielle møter med politikere

På tirsdag skal Facebook-sjef Mark Zuckerberg forklare seg i Kongressen etter Cambridge Analytica-skandalen tidligere i vår.

Ifølge Reuters er det forventet at Zuckerberg vil erkjenne overfor Kongressen at Facebook ikke hadde kontroll på hvor mange brukere som ble rammet av hendelsen, i tillegg til å ta ansvar for lekkasjen .

I tillegg skal Zuckerberg i uoffisielle møter mandag, ifølge ikke navngitte rådgivere Reuters har snakket med. Disse planene er ikke kommentert av Facebook eller Zuckerberg selv.

Fra mandag vil Facebook kjøre ut en melding til alle brukere i stor skala, der de som er rammet av datalekkasjen vil få beskjed om det. På forhånd er det estimert at rundt 87 millioner brukere er påvirket.

Ifølge sjef for kommunikasjon i Facebook i Norden, Peter Münster, starter utkjøringen mandag og vil fortsette de neste dagene.

I Norge har 17 mennesker lastet ned appen som ga analysefirmaet Cambridge Analytica tilgang til deres data. Med Facebook-vennene til disse 17 tilsvarer det rundt 37.500 nordmenn som kan være rammet.