«Stemme-ned»-knappen er tilbake

Publisert: 01.05.18 02:42

Facebook tester nok en gang ut funksjonen der du kan gi en negativ stemme til en oppdatering. Men nå kan du også stemme andre veien.

Tidligere i år skrev VG om testingen som ble utført i USA . Den gang ble det ikke offisielt bekreftet, men en talsperson for selskapet kunne fortelle at det dreide seg om et svært begrenset eksperiment, og at funksjonen kun skulle brukes til «tvilsomme» kommentarer på offentlige Facebook -sider.

Sammenlignes med Reddit

Det har lenge blitt spekulert i om Facebook skal få på plass en knapp til å uttrykke misnøye, og tidligere rapporterer har indikert at Mark Zuckerberg og gjengen faktisk har vurdert dette . Facebook-sjefen selv har imidlertid uttalt at han ikke ønsker en standard «liker ikke»-knapp fordi han mener det ikke gir noen sosial nytteverdi, og kan potensielt brukes til mobbing og forsuring av miljøet på det sosiale nettverket.

Nå ser det derimot ut til at de igjen tester ut funksjonaliteten. Denne gang i New Zealand. Og brukerne som har oppdaget det mener det minner om funksjonalitet hos en annen nettgigant:

I denne artikkelen hos newzealandske Stuff kan du se hvordan funksjonaliteten ser ut. Kort fortalt gir den brukeren mulighet til å «stemme ned» eller «stemme opp» en offentlig oppdatering

I testen tidligere i år het knappen faktisk «downvote», og det fantes ikke et alternativ for å stemme opp, bortsett fra den faste liker-knappen.

En talsmann for Facebook sier til Gizmondo at de nå gjør en liten test i New Zealand som en respons på at brukere har etterspurt et bedre debattmiljø på Facebooks sider.

– Vårt håp er at denne funksjonaliteten kan føre til at vi får disse flatene som et resultat av denne rangeringen i stedet for at det er postene som får flest emosjonelle reaksjoner som prioriteres.

Det blir ikke opplyst om «stemme opp»-knappen på sikt skal erstatte «liker»-knappen eller de andre reaksjonsalternativene som ble introdusert for ikke alt for lenge siden.

