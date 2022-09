1. Tatovering-generator

Har du lyst på en helt unik tatovering, men er ikke særlig flink til å tegne? Datamaskinen kan lage designet for deg. Her har vi gjort jobben for deg som vil ha foreviget «Johnny Depp in cat costume» på kroppen. Det finnes forskjellige AI-verktøy. Noen av de mest brukte er Midjourney, DALL-E og appen Wonder.