Flere branner i Sandefjord: − Skyldes trolig lyn

Brannvesenet rykket ut etter melding om flere branner ved jernbanelinjen i Sandefjord. Minst én av brannene skyldes lynnedslag, bekrefter BaneNor.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet meldte klokken 11.33 om flere branner i tilknytning til jernbanen i Sandefjord.

– Det brenner i vegetasjon, i kjelleren på stasjonsbygget i Sandefjord og i koblingsbokser, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Øystein Eikedalen til VG kort etter den første meldingen.

Klokken 12.22 skriver politiet på Twitter at det dreier seg om tre branner som inntraff samtidig. Et politihelikopter rykket ut sammen med nødetatene for å få oversikt over situasjonen.

– Det var veldig intenst og uoversiktlig innledningsvis, så jeg er veldig glad for at det ikke er meldt om noen personskader, sier Eikedalen.

TOK FYR: Det brenner langs jernbanesporet i Sandefjord. Foto: Maxine Magnussen

Har du tips eller bilder fra stedet? Kontakt oss her!

Politiet og brannvesenet mener uværet mandag kan ha svekket kjøreledningen, forteller operasjonslederen.

– Kjøreledningen falt ned og skapte en kjedereaksjon og man fikk tre branner som følge av det, sier han.

Politiet advarte først folk mot å bevege seg i området grunnet spredningsfare, men klokken 13.31 bekrefter Eikedalen at den avverget.

En familie er evakuert fra en leilighet over stasjonen, bekrefter han.

– Trolig lyn

Bane Nor har folk på stedet for å forsøke å finne ut hvorfor jernbanelinjen er nede.

forrige





fullskjerm neste FLERE BRANNER: Det brant minst tre steder, men det skal ikke lenger være spredningsfaren. 1 av 4 Foto: Geir Eriksen

Ingen store forsinkelser

– Brannen skyldtes trolig lyn og torden, bekrefter Bane Nors pressevakt Britt-Johanna Wang.

Mandag registrerte Meteorologisk institutt 15.000 lyn på Sørøstlandet.

Da hun snakker med VG rundt klokken 12.50, er brannen i kjelleren på stasjonsbygget er slukket, forteller hun.

– Foreløpig er linjen stengt mellom Tønsberg og Larvik, og toget snur på disse stasjonene, sier Wang.

Frem til problemet er løst blir det buss for tog, og ifølge Wang skal hendelsen ikke føre til store forsinkelser for togtrafikken.

– Full fyr!

Svein Rye-Johnsen (67) befant seg på en butikk noen hundre meter fra stasjonen da han hørte det smelle.

– Det var full fyr på jernbanelinjen, sier han VG på telefon.

Det luktet også ekkelt, «brent elektrisk», forteller Rye-Johnsen, som ikke orket å stå der så lenge før han gikk inn.

– Det var forferdelig lyd og sterkt lys, som å se på solen i flere minutter, sier han.