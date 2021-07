TOK FYR: En koblingsboks brenner langs jernbanesporet i Sandefjord. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Branner i Sandefjord: − Farlig å bevege seg i området

Brannvesenet har rykket ut etter melding om flere branner ved jernbanelinjen i Sandefjord. Politiet advarer om fare for spredning og fraråder folk å oppholde seg i området.

Av Ingri Bergo

Tirsdag formiddag meldte politiet om flere branner i tilknytning til jernbanen i Sandefjord.

– Det brenner i vegetasjon, i kjelleren på stasjonsbygget i Sandefjord, i koblingsbokser og i en enebolig, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Øystein Eikedalen til VG.

– Vi får hele tiden meldinger om flere branner og situasjonen er uoversiktlig, legger han til.

Foreløpig er det ingen indikasjon på personskader, ifølge operasjonslederen. Imidlertid er det risiko for spredning og det er farlig å bevege seg i området, sier han.

– Dette er, mistenker vi, noe med strømmen til jernbanelinjen, sier Eikedalen. Kjøreledningen skal ha falt ned og jernbanelinjen er nede.

Et politihelikopter har rykket ut sammen med nødetatene for å få oversikt over situasjonen.

Klokken 12.22 skriver politiet på Twitter at det dreier seg om tre branner som inntraff samtidig.