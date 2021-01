Derfor snakker «alle» om Clubhouse Da pandemien først traff verden i mars, eksploderte bruken av TikTok. Nå kan appen ha fått en ny utfordrer. Den nye sosiale medier-hiten heter Clubhouse, men foreløpig må du ha invitasjon for å få være med. Ingvild Vik Av Publisert 06. januar, kl. 14:45 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

På Clubhouse handler alt om lyd. Når du er på innsiden kan du hoppe inn og ut av ulike samtalerom. Inne i rommene kan du lytte, og du kan rekke opp hånden og bli invitert til å snakke selv. Du kan også lage egne rom – både åpne og private sammen med venner.

Glamour beskriver det som å stikke innom en podkastinnspilling, hvor du kan rekke opp hånden og stille spørsmål. Den eneste regelen er: Ingen opptak.

Flere kjendiser har kastet seg på Clubhouse-bølgen, blant annet Drake, Ashton Kutcher, Oprah, 21 Savage, Kevin Hart og Jared Leto.

Snart kan Clubhouse bli tilgjengelig for deg og meg også. Akkurat nå beta-testes den på en liten gruppe, men folkene bak appen har sagt at de jobber med å gjøre den åpen for alle så fort som mulig.

Selv om det er forbudt å gjøre opptak av det som skjer på Clubhouse, har mye allerede lekket ut via Twitter og Instagram.

Her er fem kjendiser som allerede har markert seg, på godt og vondt, på Clubhouse.

1. Fikk kritikk for aksent

Chet Hanks (sønnen til skuespiller Tom Hanks) har blitt kritisert for å bruke språket jamaicansk patois, som majoriteten av befolkningen på Jamaica bruker, når han opptrer under artistnavnet Chet Haze. I en samtale på Clubhouse skal 30-åringen ha sammenlignet bruken av språket med å bruke britisk aksent etter å ha sett «en haug med engelske gangsterfilmer», skriver Buzzfeed. Den forklaringen reagerte flere twitterbrukere på.

Til slutt sa Hanks at han ikke kom til å fortsette å bruke aksenten.

2. Avslørte hvordan han slo gjennom

Tidligere barnestjernerapper Shad «Bow Wow» Moss (kjent for låter som «Bow Wow (That’s My Name») fra 2000) trendet plutselig på Twitter i desember på grunn av en samtale på Clubhouse, skriver Glamour. Der avslørte han blant annet hvordan hipp hop-karrieren startet da han ble oppdaget av Snoop Dogg som 13-åring.

3. Dukket opp på hyllest av eget album

Da Scott «Kid Cudi» Mescudi slapp albumet «Man on the Moon III: The Chosen» 11. desember, samlet noen hundre fans seg i et samtalerom for å lytte til albumet og feire slippet. Da stakk artisten selv innom for å feire sammen med dem, ifølge W Magazine.

4. Diskuterte om han selv er morsom

Noen uker tidligere var komiker Kevin Hart med i en diskusjon om hvorvidt han selv er morsom eller ikke sammen med nesten tusen andre. Diskusjonen oppsto etter at komikeren ble anklaget for å snakke nedsettende om svarte kvinner i den nye Netflix-spesialen «Zero Fucks Given».

5. Laget direktesendt musikalproduksjon

I romjulen produserte Clubhouse-medlemmer en livefremføring av «Løvenes Konge», som ble sett av nær 5000 medlemmer. Produksjonen høstet mye ros i sosiale medier, og ifølge TMZ kan flere musikalproduksjoner være på gang.

Skuespilleren som spilte Simba la ut en video på Twitter hvor han øver på en av sangene: