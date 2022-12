OPPVASK? Twitter-eier Elon Musk deler og applauderer «Twitter files», men reaksjonene er ulike.

Ber om full åpenhet etter Twitter-lekkasjer

Offentliggjøring av interne dokumentar fra Twitter har utløst debatt om teknologiselskapers rolle i den politiske debatten. Andre mener innholdet er lite nytt og etterlyser åpenhet og svar fra Musk.

I tre omganger har journalistene Matt Taibbi og Bari Weiss omtalt interne diskusjoner om moderering og sensur på det sosiale mediet. De skal ha mottatt tusenvis av interne dokumenter fra kilder innad i selskapet, etter at Elon Musk overtok som sjef.

Den siste og tredje avsløringen i det som omtales som «Twitter files» kom lørdag, og omhandler diskusjonene blant ansatte i selskapet i tiden før og etter ekspresident Donald Trump ble kastet ut fra plattformen.

Som kjent skjedde dette etter at sinte Trump-tilhengere stormet den amerikanske Kongressen etter påstander om at valget var stjålet fra dem.

Skjermdumper fra meldingsutvekslinger viser ansatte som diskuterer hvordan de skulle håndtere Trumps påstander om et «rigget valg» også før stormingen i januar 2020.

I meldingsutvekslinger delt av Taibbi omtaler tidligere sikkerhetssjef i Twitter, Yoel Roth, henvendelser og møter med offentlige etater som blant annet FBI.

De skal ifølge ham hatt meningen om moderering på plattformen, blant annet om tweets som kom med desinformasjon om valget.

Som kjent valgte Twitter i flere tilfeller å merke tweets med et stempel om feilinformasjon og linker til blant annet faktasjekking.

Sensurert uten at brukeren vet det

Tidligere denne uken kom også avsløring nummer to i rekken. Denne var det tidligere Wall Street Journal- og New York Times-journalist Bari Weiss som omtalte.

Her viser hun hvordan Twitter har drevet «skygge-utestengelse» av enkelte brukere. En praksis som filtrerer hvor mye synlighet en bruker får for sine tweets.

Weiss omtaler at dette har foregått i det skjulte, selv om Twitter i 2018 kunngjorde at de ville begynne å begrense kontoer som driver såkalt «trolling».

Weiss har gjennom skjermbilder vist fram ulike kategorier for «svartelister». Flere av de som er rammet er konservative på høyresiden i amerikansk politikk.

Blant annet de konservative kommentatoren Dan Bongino og Charlie Kirk, anti LHBT-kanalen Libs fra TikTok, samt medisinprofessor Jay Bhattacharya, som har vært kritisk til coronatiltak.

I ettertid har Musk uttalt at Twitter vil komme med en oppdatering som vil vise brukere om de er «skygge-utestengt», årsaken til hvorfor og muligheter for å klage.

– Ubalansert

VG har tidligere skrevet om den første avsløringen som viser hvordan saken til New York Post om Hunter Biden og hans laptop skal ha blitt holdt tilbake for viderespredning.

I e-poster fra Hunter Bidens laptop kommer det frem at han introduserte sin far Joe Biden, daværende visepresident, til en toppsjef i et ukrainsk energiselskap, et år før Biden skal ha lagt press på Ukraina om å sparke en aktor som etterforsket dette selskapet, ifølge avisen.

Twitter holdt i utgangspunktet tilbake viderespredningen av saken fordi man hadde mistanker om at den kom som følge av hacking og utenlandsk innblanding i valget i USA, skriver Business Insider.

Les også New York Times: Journalister nektet å ha navnet sitt på Biden-artikkel Da New York Post publiserte påstander om Hunter Bidens fortid, kokte det i amerikanske medier.

Ifølge Taibbi ble Twitters system for å kontrollere og sensurere meldinger etter hvert veldig ubalansert.

– Det var basert på kontakter. Siden Twitter i overveldende grad hadde og har ansatte som har ett politisk, syn så ble det flere kanaler som ble åpnet for venstreorienterte enn for høyreorienterte, skriver Taibbi.

Han viser til flere som stiller spørsmål ved beslutningen internt i Twitter.

Han skriver likevel at han, til tross for tilgangen til alle dokumentene, ennå ikke har sett noe bevis for at det var press fra myndighetene om å holde tilbake Hunter Biden-saken.

Ber Musk offentliggjøre alt

Lekkasjene fra Twitter har gitt vann på møllen for konservative kommentatorer, som også tidligere har reagert på det de mener er sensur fra Twitter.

Andre er mindre imponert over avsløringene, som Musk har teaset med i lang tid.

Eks-Twitter sjef Jack Dorsey har oppfordret Musk til å offentliggjøre alt, og ikke bare vise frem deler.

– Om målet er åpenhet for å bygge tillit, hvorfor ikke publisere alt, uten filter og la folk få dømme selv? skriver han.

Mange Twitter-brukere har kommet med den samme oppfordringen på Musk sin Twitter-kanal.

Enkelte spør også hvorfor Musk viderefører det de omtaler som sensur, når hans mål var å sikre full ytringsfrihet på kanalen.

Til dette svarer han at Twitters nye politikk er ytringsfrihet, men at det fremdeles ikke er fritt frem å nå ut.

– Negative eller hatefulle tweets vil bli slått ned på. Du vil ikke finne tweeten med mindre du spesifikt oppsøker det, noe som ikke er ulikt resten av Internett, skriver han på Twitter.

Det har stormet rundt Musk i tiden etter at han overtok Twitter.

Mange har mistet jobben og den nye sjefen har varslet harde tider for selskapet, reaksjoner kom det også da det ble satt opp senger for de ansatte på hovedkontoret.

Nye måter å sikre inntekter på har også blitt kritisert. Blant annet forslaget om å ta betalt for å få det blå verifiseringsstempelet, som selskapet nå skal forsøke på nytt.

Muligheten til å betale seg til verifisering ble blant annet latterliggjort av komiker Kathy Griffin, som ble kastet ut av Twitter etter å ha endret navn til Elon Musk – med en verifisert konto.

Flere kjente fjes har bestemt seg for å forlate Twitter, etter at Musk overtok.