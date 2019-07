OFFISIELT ÅPNET: Liv Signe Navarsete åpnet i dag det tredje norske GSM-nettet. Det betyr at Telenor og NetCom skal få konkurranse. Foto: Network Norway

Nytt mobilnett åpner i dag

(VG Nett) Et nytt mobilnett ble i dag åpnet av samferdselsministeren. Network Norway satser hovedsaklig på bedriftsmarkedet.

Jørgen Lyngvær

1. februar 2007

Så langt har Telenor og NetCom hatt full kontroll over mobilmarkedet i Norge.

Alle andre teleoperatører har leid nett av de to store, men i dag er det slutt på duopolet. Når samferdselsminister Liv Signe Navarsete i dag åpnet Norges tredje landsdekkende mobilnett blir konkurransen forhåpentligvis større.

Tredje GSM-lisens

Network Norway fikk i fjor norges tredje GSM-lisens og i dag ble nettet altså offisielt åpnet. Forløpig er nettet bare utbygd i de store byene, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, men ved hjelp av NetComs nett har selskapet dekning i hele landet.

Selskapet kommer til å satse på å leie ut nettet til andre aktører og har allerede inngått avtale med Lyse Tele om å leie ut nettet til Lyses 15.000 mobilkunder.

Vil leie ut nettet

- Vi kommer til å videreselge nettkapasitet og søker derfor partnere både for bedriftsmarkedet og privatmarkedet, sier konsernsjef Ingvild Myhre til VG Nett.

- Vi er nå i en pilotfase, men har allerede fått 2500 kunder på bedriftssiden, sier Myhre.

- Så lang er vi fornøyd med åpningen i dag, sier Myhre. Samferdselsministeren åpnet nettet og ønsket oss velkommen i markedet.

- Jeg håper og forventer at dette betyr at norske mobilbrukere nå får et enda bedre tilbud, lavere pris og at vi får enda bedre dekning i hele landet. Det er mitt håp, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete til NTB.

- Voksne konkurrenter

- Hvordan ser dere på konkurransen med Telenor og NetCom?

- Vi vet jo det at vi har to voksne konkurrenter, sier Myhre. Men vi mener det er behov for flere aktører i det norske markedet.

Network Norway satser i første omgang mot bedriftsmarkedet, og selskapet retter seg mot enkelte segmenter og nisjer.

- Vi satser blant annet på å lage gode teletjenester som kombinerer fast- og mobiltelefoni, sier Ingvild Myhre.

Publisert: 01.02.07 kl. 14:44