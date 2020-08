BYE-BYE?: TikToks fremtid i USA er høyst usikker. kan bli historie i USA hvis ikke eierselskapet ByteDance selger appen til et amerikansk selskap, skal vi tro Donald Trump. Foto: Reuters/Dado Ruvic

– Kan få voldsomme konsekvenser for norske brukere

Donald Trump forbyr amerikanere å gjennomføre transaksjoner med de kinesiske eierne av TikTok. Teknologi-journalist Ståle Grut i NRK Beta tror et TikTok-forbud kan få store konsekvenser for resten av det globale TikTok-nettverket.

Nå nettopp

Forrige uke varslet USAs president at han ønsker å forby TikTok i USA, og i dag kom han med en presidentordre som gjør det forbudt for amerikanske selskaper og privatpersoner å gjøre transaksjoner med det kinesiske selskapet ByteDance, som eier TikTok. Det vil si at alle pengeoverføringer blir ulovlig. Forbudet trer i kraft om 45 dager.

les også Microsoft sier de har avklart mulig TikTok-kjøp med Donald Trump

Både Tiktoks eiere og kinesiske myndigheter reagerer sterkt på presidentordenen, og TikTok-eieren truer med søksmål.

KONFLIKT: Trump anklager kinesiske TikTok for overvåkning av amerikanske brukere. Foto: Alex Brandon / AP

Spår store konsekvenser

Hvis USAs president får som han vil, kan det i verste fall kneble TikTok, mener teknologi-journalist Ståle Grut. Veldig mange av appens brukere befinner seg i USA.

– Amerikansk kultur har sterk innflytelse på resten av verden, også på TikTok.

Han minner om at både Apple og Google er amerikanske selskaper.

– Hvis appen blir tvunget ut av deres app-markeder globalt, vil det ha voldsomt store konsekvenser for norske brukere, sier Grut som jobber som rådgiver og journalist i NRK Beta.

Grut sier at det er for tidlig å si helt sikkert hvordan amerikansk TikTok-politikk vil påvirke Norge og resten av Europa.

BRUKERFLUKT: Tror Trumps ønsker kan påvirke norskere TikTok-brukere, og sette i gang en brukerflukt fra TikTok. Foto: Martin Gundersen /NRK Beta

Digital migrasjon og brukerflukt

Hvis TikTok fjernes i USA, kan det føre til en stor digital migrasjon, spår NRK-rådgiveren.

– Hvis de største stjernene forsvinner, så kan det potensielt bli en brukerflukt. TikTok kan falle i popularitet, og mange forbereder seg allerede nå på å flytte seg til noe annet. De store profilene ber følgere komme over til Instagram.

– Hvis TikTok forsvinner i Norge, så kan vi se tilbake til da Vine forsvant. Vegard Harm er nå i VG, og de mindre profilene begynte å gjøre andre greier, eller dro til andre plattformer, sier teknologi-eksperten.

Ståle Grut viser til sosiale medier som Vine og MySpace, som begge falt for nyere plattformer. Det var enten på grunn av fall i popularitet eller manglende økonomisk fortjeneste.

– Men sjeldent har det vært så mye stormaktspolitikk involvert, sier han om TikToks skjebne.

Publisert: 07.08.20 kl. 15:40

Fra andre aviser