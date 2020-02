Avis: Dansk Telenor har gitt politiet ulovlige teledata siden 2018

Teleselskapet skal ha utlevert opplysninger om hvilke telefoner en telefon har vært i kontakt med til politiet, uten at det har foreligget en rettskjennelse.

Nå nettopp

Danske Telenor har delt såkalte signaldata, som angir gir opplysninger om en mobiltelefons geografiske plassering, med dansk politi. Sammen med dette, har de delt opplysninger om hvilke telefoner den aktuelle telefonen har vært i kontakt med - uten rettskjennelse.

Det er den danske avisen Politiken som melder dette.

Det sistnevnte er, ifølge Politiken, et tvangsinngrep i borgernes privatliv, som kun kan tillates av retten i alvorlige saker hvor politiet mistenker en forbrytelse som kan gi minst seks års fengsel.

Telenor: Vanskelig å skille ut

Telenor innrømmer i sitt svar til Politiken at de konsekvent og gjennom minst halvannet år har misforstått lovverket. Selskapet er et av de største teleselskapene i Danmark, ifølge Politiken.

I sitt svar til Rigspolitiets databeskyttelsessjef i august 2019, skriver Telenor at informasjon om avsender og mottager er en dypt integrert del av deres signaldata, som Telenor blant annet benytter i forbindelse med feilretting i nettverket.

Her forklarer selskapet at det vil være en meget omfattende oppgave å lage en manuell sortering eller teknisk løsning for å skille ut mottagernumrene i datagrunnlaget.

Jusekspert: Må eventuelt slutt å gi ut data

Ifølge Politiken skal Rigspolitiet flere ganger siden mars i 2019 ha gjort Telenor oppmerksom på at utleveringen er i strid med loven.

Danske juridiske eksperter er klare på at utleveringen av dataene er i strid med loven.

– Det har vært en ulovlig utlevering av teleopplysninger fra Telenor til politiet hele veien. Det sier meg at Telenor ikke helt har styr på jusen. Enten må selskapet justere sitt system eller så må de slutte å utlevere dataene, sier Lene Wacher Lentz fra Juridisk Institut ved Aalborg Universitet blant annet til Politiken.

Publisert: 02.02.20 kl. 00:55

