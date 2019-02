Foto: John Nordahl

Spilleglede på høyt nivå

TEST: Rega stereoanlegg

Hvis du ønsker deg et underholdende stereoanlegg som behersker alle typer musikk, kan vi trygt anbefale dette systemet fra Rega.

Publisert: 21.04.07 08:00 Oppdatert: 10.03.08 09:41







Vi tester Komplett stereoanlegg fra Rega Rega Saturn CD-spiller kr 16.000 Rega Mira 3 integrert forsterker kr 8.500 Rega Maia effektforsterker kr 8.000 Rega R5 høyttalere kr 8.000 Pris totalt kr 40.500 Vis mer vg-expand-down

Vi fikk sansen for engelske Rega etter at vi i forrige måned testet komplette anlegg i 20.000-30.000 kroners klassen.

To knøttsmå høyttalere, to ganger 40 watt forsterker og en mystisk utseende CD-spiller virket ikke direkte imponerende i utgangspunktet, men Rega- systemet ga et nærvær til musikken som slett ikke var hverdagskost i sin prisklasse. Plate etter plate låt utrolig «riktig» og rytmen satt som et skudd!

Dette ga såpass mersmak at et mer påkostet Rega-anlegg ble bestilt til test: Dobbelt så dyrt, men kanskje også dobbelt så bra? I dette tilfellet er både CD-spiller, forsterkere og høyttalere oppgradert.

Med en CD-spiller til 16.000 kroner burde man være trygg på å få ut det meste av godlyd fra CD-platene, og en todelt forsterkerløsning sørger for at de litt større høyttalerne får det de trenger av strøm.

Råd før du kjøper høyttalere

Lydkvaliteten

Rytmen og drivet fra dette anlegget kan fort gjøre deg avhengig. Sett på noen skikkelige trommerytmer og stemningen sprer seg raskt til høyrefoten, som går fra nervøse rykninger til spastiske trampebevegelser på null komma niks.

Rega er også en mester på akustisk musikk. Bruce Springsteens eldre verker låter fremragende, og her kommer den dyrere CD-spilleren Saturn virkelig til sin rett. I forhold til lillebror Apollo har den en langt mer finkornet diskantgjengivelse. Vi hører det på Springsteens munnspill, hvor tonene hans klinger adskillig renere gjennom Saturn-spilleren.

Dette er fortsatt ikke noe headbanger-anlegg for dem som utelukkende spiller rock på høyt lyttenivå. Du må heller ikke forvente en bass som masserer innvollene dine. Her er det nok først og fremst høyttalerne som setter begrensingen. På den annen side kjenner vi ikke til mange høyttalere som er like lett å integrere lydmessig og plasseringsmessig som disse modellene fra Rega.

Konklusjon

Selv om det er langt fra å være gratis, kan Rega-anlegget lett sette langt dyrere konkurrenter i forlegenhet når det gjelder musikalitet og engasjement. Verden er jo full av kjedelige bokser, så hvorfor ikke satse på noe med litt identitet?