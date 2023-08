STUDENT-APPER: Det finnes flere apper som gjør godt for både lommeboken og studiene.

Appene du trenger som student

Det er ikke alltid like lett å ha oversikt over alt som student. Vi har derfor samlet 13 apper som kan gjøre studenttilværelsen litt enklere.

1. Studentbevis

Etter at du er registrert som student og har betalt semesteravgift, kan du i appen laste ned et digitalt studentbevis. Dette gir deg muligheten til å benytte deg av studentrabatter. Noen butikker godtar kun app, så det kan derfor være smart å laste ned.

2. Mazemap

Det kan være vanskelig å finne frem på campus. I appen får du oversikt over de fleste studiestedene i Norge. Skriv inn romnummer, så viser «Mazemap» deg veien.

3. Bookis

«Bookis» er en nettbokhandel som lar deg kjøpe og selge brukte bøker. Her har du muligheten til få pensumbøkene du trenger til en redusert pris.

4. Mattilbud

Som student vil man gjerne spare penger der det er mulig. Det finnes flere ulike mattilbudsapper, hvor du får oversikt over alle tilbud. Du kan eksempelvis teste ut «Mattilbud», «eTilbudsavis» eller Schibsteds app «Kupp».

5. Entur

Det er ikke alltid like lett å vite hvordan man kommer seg rundt i en ny by. Med «Entur» finner du hele Norges kollektivtilbud, som gir deg reiseforslag til dit du ønsker å dra.

6. Kalender

Det kan være lurt å ta i bruk en kalender-app, slik at man lettere kan få oversikt over undervisning, oppgaver og frister. Det er fort gjort at det går i surr når det er mye som skjer. Med eksempelvis «Google kalender» eller «Timetable» kan du i større grad holde styr på gjøremålene dine.

7. Pomodoro

Pomodoro er en studieteknikk der du jobber i intervaller. Du jobber i 25 minutter, og deretter har en pause på fem minutter. Studieteknikken skal øke evnen til å fokusere, og det finnes flere apper som kan hjelpe deg med å holde tiden. Du kan for eksempel teste ut «Flow – Focus & Pomodoro Timer».

8. Skanner

Det er kjedelig å miste notatene sine etter at man har lagt ned mye innsats. Med eksempelvis appen «Adobe Scan» kan du enkelt skanne notater, bøker og dokumenter, og deretter lagre dem som PDF. Du kan også skanne direkte fra notater på iPhone.

9. Studentrabatter

Noen fordeler har man faktisk som student. Med appene «Studentkortet» og «Studentkalender» får du oversikt over alle studentrabatter.

10. Hold

Sliter du med å fokusere når du studerer? Med appen «Hold» blir du belønnet for å ikke være på telefonen. Der kan du opparbeide deg poeng, som du igjen kan bruke til å skaffe deg rabatter.

11. TooGoodToGo

Her finner du en oversikt over spisesteder og butikker som selger restemat. Det kan eksempelvis være boller, bagetter eller en forundringspakke. Med «TooGoodToGo» får du derfor sjansen til å kapre god mat til en rimelig penge.

12. Akademika

Akademika er en bokhandel med fagbøker og pensumbøker. I appen deres finner du rabatt på pensumbøker og annet utstyr til studiehverdagen.

13. Canvas

Med «Canvas» får du oversikt over emnene du skal ha, og der kommer også alle viktige beskjeder. Du kan også finne pensum, oppgaver og innleveringsmapper i appen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post