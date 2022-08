POSTERGIRL: Trump-tilhenger Ryann McEnany promoterer den nye datingappen for unge konservative i sosiale medier.

Unge konservative amerikanere lager datingapp

Unge konservative amerikanere lanserer datingapp, men ikke uten stikk til sine politiske motstandere.

«Andre datingapper har blitt woke».

«Få kontakt med folk som ikke blir fornærmet av alt».

Det skriver skaperne på kommende datingappens hjemmeside.

Den nye datingappen The Right Stuff skal hjelpe unge konservative, republikanere og Trump-supportere finne kjærligheten.

USA Today skriver at datingappen skal lanseres i september. Hjernen bak prosjektet skal være en gruppe Donald Trump-supportere.

En reklamevideo for appen har gått viralt og skaper reaksjoner i sosiale medier.

Kommer med stikk til venstresiden

The Right stuff beskrives slik: «A dating app for the Right wing».

Skaperne har fått med seg lillesøsteren til Kayleigh McEnany, Ryann McEnany på laget. Førstnevnte er en av Det hvite hus’ tidligere pressesekretær under president Trumps periode fra 2020–2021.

PRESSESEKRETÆR: Kayleigh McEnany er Ryanns storesøster, tidligere ansatt ved Det hvite hus.

Lillesøster Ryann McEnany er også ihuga Trump-tilhenger, ifølge People.

I en reklamevideo publisert på Twitter i forrige uke, presenterer McEnany at det eksisterer kun to kjønn-alternativer i appen.

Også hjemmesiden gjør et poeng ut av at appen vil være «fri for pronomen». Dette er antagelig et stikk mot LHBTQ-aktivister, som ønsker et mangfold av kjønnspronomen som «hen» og «de/dem».

McEnany forteller også at kvinner skal få tilgang til appens betalingstjenester gratis gjennom å verve venner, mens menn er nødt til å betale for de samme premium-tjenestene.

TRUMP: I reklamevideoen for The Right Stuff, må ikke forveksles med filmen ved samme navn, legger Ryann McEnany tilsynelatende til et bilde av seg selv og den kontroversielle ekspresidenten.

– Vi beklager for at du har gjennomgått mange år med dårlige dates, og kastet bort tiden din på folk som ikke ser på verden på vår måte. Den riktige måten, sier McEnany i videoen.

Men ikke hvem som helst kan få tilgang. Hvis du vil møte likesinnede, må du først få en «eksklusiv» invitasjon fra noen som allerede er medlem.

Latterliggjort og hyllet

På Twitter er enkelte konservative amerikanere glade for at en slik app nå kommer.

– Burde vært laget for lenge siden. Spent på at det endelig skjer, tvitrer en person.

Andre beskriver appen som «cringe», og stiller spørsmål ved forskjellsbehandlingen mellom menn og kvinner.

– Hvorfor er det alltid «gratis» for damer? Så mye for likestilling, skriver en annen på Twitter.

Noen har også lagt merke til at det ikke er et alternativ å velge at man ikke ønsker seg barn.

Når appen stiller spørsmål om brukerens stilling til barn kan man kun velge mellom alternativene: «Vil ha barn», «Åpen for barn», «Jeg har barn» og «Er ikke sikker enda».

Får pengestøtte fra PayPal-milliardær

Det er to tidligere statsansatte ved Trumps presidentskap som er hjernene bak datingapp-ideen.

John McEntee og Daniel Huff fikk dessuten økonomisk hjelp fra den konservative milliardæren Peter Thiel til å oppfylle prosjektet, ifølge Independent.

TRUMP-HJELPER: John McEntee, her avbildet med Kayleigh McEnany ved seg, er kanskje å finne på den kommende datingappen?

People skriver også at appen først og fremst er tiltenkt heterofile, men Huff skal ha sagt at den kan åpne opp for skeive i fremtiden.

Appen skal dog ha plass til flere typer religiøse, da muslimer, buddhister og rekke andre religioner er merkelapper man kan velge.

Det er ikke første gang konservative amerikanere lager sine egen alternative apper og sosiale medier.

Etter at Donald Trump ble suspendert fra Twitter, lagde han sin egen Twitter-lignende plattform, ved navnet TRUTH.