Falske virusadvarsler på VG

Flere lesere har de siste dagene fått falske virusadvarsler når de har sjekket VGs nettsider med mobil.

Hvis du opplever dette: Gå tilbake i nettleseren, ikke trykk på «fjern trusselen nå» eller lignende oppfordringer. Det dreier seg om et svindelforsøk.

De falske nettsidene varierer litt i utforming, men typisk vil det være en Google-logo øverst, etterfulgt av beskjeden: «Din er infisert med (5) virus». Det er imidlertid ingen grunn til bekymring. Du kan se helt bort fra advarselen. Nettsiden er falsk.

– VG har iverksatt tiltak og et sikkerhetsteam arbeider med å avdekke hvordan koden injiseres på nettsidene. Det kan skje via tredjepartskode, som benyttes for annonser eller lignende, forteller driftsjef Audun Ytterdal i Schibsted Products & Technology.

Eksempel på svindelnettside.

Det er tilfeldig hvem som blir sendt til de falske nettsidene. Hvis du opplever det, ønsker vi at du gir beskjed til VG via e-post eller våre Facebook-sider.

Legg gjerne ved et skjermbilde og opplys når det skjedde. Vi ønsker også informasjon om hva du trykket på da det skjedde og hva slags telefon du har.

Det har vært flere lignende forsøk tidligere hvor troverdigheten til Google, Microsoft og andre store selskaper utnyttes for å spre ondsinnet programvare.

Du bør være skeptisk til alle advarsler som dukker opp tilfeldig under surfing på internett.

Du kan lese mer om sikkerhet på nettet hos tek.no