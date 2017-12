Slik blir de nye frimerkene

Når A-post og B-post slås sammen fra nyttår, slipper lappugla til som dekor på det nye «innenlands»-frimerket.

Fra nyttår slås A-post og B-post sammen, og på de såkalte valørløse frimerkene som brukes i Norge på vanlige brev opp til 20 gram vil det derfor bare stå innland. Til nå har disse frimerkene vært merket også med A eller B.

Dette nye merket blir illustrert med en lappugle. I tillegg kommer snøugla med verdi 21 kroner og fjellvåken har en verdi på 48 kroner.

Som ellers i serien «Norske fugler» er de nye frimerkene illustrert av Viggo Ree. Serien ble utgitt flere år på 80-tallet, og har kommet årlig etter at den ble gjenopptatt i 2015.

Selv om A-post og B-post forsvinner fra nyttår, kan frimerker som er merket A eller B fortsatt brukes. Leveringstiden for all brevpost innen Norge økes fra én til to dager.

NYTT: En snøugle (Bubo scandiacus) pryder dette frimerket som gis ut av Posten Norge 2. januar 2018. Foto: Posten Norge , NTB scanpix