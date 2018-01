Lange forsinkelser for Norwegian-passasjerer etter uvær i USA

Trolig er et par hundre norske Norwegian-kunder rammet av en rekke forsinkelser og innstilte fly fra New York.

– Dessverre har vi ikke eksakte tall, fordi vi også har mange amerikanere som flyr til Norge med Norwegian. Men sannsynligvis er det snakk om et par hundre nordmenn, opplyser Charlotte Holmbergh Jacobsson, presseansvarlig hos Norwegian til VG.

– Det dårlige været på den amerikanske østkysten har dessverre forårsaket en rekke forsinkelser og innstilte fly, forklarer Jacobsson.

Frustrerte flypassasjerer

STUCK: – Det eneste vi har er telefon, lommebok og klærne vi har på oss frem til neste torsdag, sier Marcus Walle Schumann (20). Han er i New York sammen med kjæresten Andrine Setsaas Kristensen (18) og Foto: PRIVAT

Marcus Valle Schumann (20) fra Trondheim er fortvilet over manglende oppfølging fra Norwegian.

– Det har vært kaos på flyplassen. Mange har venter i opp til to døgn her, uten å få noen form for hjelp. Ikke mat, ikke drikke, ikke informasjon eller noe, sier Schumann til VG.

– Norwegian har flere ganger lagt på når vi skal ta en telefon til dem for å spørre om hjelp. Vi måtte betale 20.000 kroner for å få hjemreise dagen etter, men også denne ble kansellert. Vi får ikke tilbake betaling på de 20.000 kronene for billettene. Vi får ikke dekket taxi/buss til hotell, vi får ikke mat eller drikke. Vi får heller ikke bagasjen. Den er låst inn på flyet til de vet når neste fly går, hevder Schumann til VG.

Han forteller at de har fått ny reisetid torsdag 11. januar.

– Da har det gått én uke over tiden vi egentlig skulle reise, utdyper Schumann.

Norwegian beklager

– Vi har full forståelse for frustrasjonen som passasjerene føler, og vi gjør det vi kan for å hjelpe dem på den beste måten. Vi sender regelmessig ut informasjon via SMS. Vi har også opprettet en hotline for passasjerer som trenger hjelp. Hvis det er passasjerer som ikke føler at de har fått nok informasjon, er det noe vi beklager, skriver Jacobsson hos Norwegian i en e-post til VG.

– At flyplassen ble stengt for noen dager siden, har dessverre forårsaket en rekke forsinkelser som følge av dette, og betydde også at noen få flyginger som ble omdirigert til andre flyplasser. De som ble omdirigert til en annen flyplass, fikk dessverre ikke med seg bagasjen derfra, fordi den må transporteres tilbake til JFK for fortolling, før den kan sendes til reisende. Dette er åpenbart veldig frustrerende for alle som er rammet. Vi gjør alt vi kan for å få bagasjen deres så snart som mulig, utdyper Jacobsson hos Norwegian.

