Oslo kåret til en av verdens beste byer å besøke

– Noe av det største man kan oppnå i reiselivsbransjen, sier Christian Lunde i VisitOSLO.

Oslo er kåret til en av verdens ti beste byer å besøke i 2018 av Lonely Planet - som eneste nordiske byen på listen. Les begrunnelsen fra Lonely Planet - og se hele listen - lenger ned i saken.

– Dette er noe av det største man kan oppnå i reiselivsbransjen. Lonely Planet er ledende på reiseguider i verden. For Oslo og Norge er dette kjempestort, og vil garantert føre til flere besøkende i tiden fremover, skriver Christian Lunde, administrerende direktør i VisitOSLO i en pressemelding.

Guidebokforlaget slipper årlig fire prestisjetunge topp-ti-lister over verdens beste byer, land, regioner og budsjettennlige reisemål for året som kommer. Og i år kom altså Oslo på listen over verdens beste byer.

Lunde mener kåringen vil føre til flere besøkende i tiden fremover.

VALGMULIGHETER: På Grünerløkka i Oslo er det mange kaféer og restauranter å velge mellom. Foto: Thomas Johannessen/VisitOSLO

Reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm, omtaler plasseringen som «fantastiske nyheter»:

– Vi er svært glade på Oslos vegne. Vi ønsker å vise frem mer av byene våre, mat og kultur fremover, i tillegg til den fantastiske naturen. Dette er et synlig bevis på at vi gjør oss bemerket innenfor dette området også.

I uttalelsen fra Lonely Planets redaksjonelle leder, Tom Hall, heter det:

«Oslo has made our list of the top ten cities in the world to visit in 2018 because visitors can discover innovative architecture and unmissable museums alongside cool bars, bistros and cafes. With lots to see and do next year, there’s never been a better time to visit this cool Scandinavian capital city.»

VIPPA: Trendy kaféer, barer og bistroer er noe av det som trekkes frem av Lonely Planet over positive ting med Oslo. Her ses Vippa. Foto: VisitOSLO

Altså:

– Oslo er har havnet på listen over topp ti byer å besøke i 2018 fordi besøkende kan oppdage innovativ arkitektur og museer du ikke kan gå glipp av, ved siden av kule barer, bistroer og kaféer. Med masse å se og gjøre neste år, har det aldri vært en bedre tid å besøke denne kule skandinaviske hovedstaden.

ARKITEKTUR: Administrerende direktør i VisitOSLO mener kåringen vil føre til flere besøkende. Her ses operaen, som er tegnet av Snøhetta. Foto: Thomas Zdranowski/VisitOSLO

I begrunnelsen på kåringens hjemmeside, står dette om Oslo:

«For many years, Norway’s capital has been eclipsed by its stylish Scandi neighbours. But Oslo, along with the rest of the nation, is set to toast a landmark event: in 2018, Norway’s beloved king and queen celebrate the 50th year of their marriage. Expect fanfare and pageantry aplenty, along with a packed calendar of events – civic, culinary and cultural. As a bonus, Oslo’s landmark Opera House is marking its 10th birthday in 2018 with a celebratory season of concerts and performances, so you really couldn’t pick a better year to visit.»

Altså:

– I mange år ble Oslos hovedstad overskygget av sine stilige «skandi»-naboer. Men Oslo, på lik linje med resten av nasjonen, er klare til å skåle for en stor hendelse: i 2018 feirer Norges kjære konge og dronning sin 50. bryllupsdag. Forvent fanfare og overdådighet i mengder, og en kalender fylt med hendelser – både folkelige, kulinariske og kulturelle. Som en bonus fyller Oslos landemerke, Operaen, sin tiende årsdag i 2018 med en jubilerende sesong med konserter og forestillinger, så du kunne virkelig ikke valgt et bedre år å besøke byen på.

Lonely Planets topp 10 byer å besøke i 2018:



1. Sevilla, Spania

2. Detroit, USA

3. Canberra, Australia

4. Hamburg, Tyskland

5. Kaohsiung, Taiwan

6. Antwerpen, Belgia

7. Matera, Italia

8. San Juan, Puerto Rico

9. Guanjuato, Mexico

10. Oslo, Norge