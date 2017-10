Lake District - 50 nyanser av grønt

Lake District er Englands største nasjonalpark, og i sommer fikk den status som verneverdig kulturlandskap av UNESCO. Skal du på én Englandsreise i år, så er det denne godteposen du bør velge.

Den engelske landsbygda vet å sjarmere. På puben «Dog and Gun» i Keswick ligger det gjeterhunder med kloke øyne under annethvert bord. De oppfører seg eksemplarisk, og kaster misunnelige blikk på den vesle malteseren Darla som har fått priviligert plass på benken under karnappvinduet. Hunder - i alle størrelser og raser - er en integrert del av livet her, og du treffer dem på puben, på bussen, på ferger og i terrenget. Lake District er som skapt for en firebent kompanjong, cordfløyel og gode vandresko.

Lurespørsmål

– Så hvor mange innsjøer tror dere det finnes i the Lake District, spør turguiden Jeff Osborne fra førersetet i den vesle minivanen som frakter oss på en omfattende sightseeingrunde i nasjonalparken.

– Seksti, foreslår en mann fra Japan.

– Tjuefem, gjetter en kvinne fra Canada. Et par andre tilfeldige tall faller også under kategorien «wrong», før Jeff innrømmer at det var et lurespørsmål. Det finnes nemlig bare én innsjø som har «lake» i navnet, og det er Bassenthwaite Lake. Resten av innsjøene, og de er mange, kategoriseres som «meres».

Hele 18 millioner turister besøker nasjonalparken hvert år, men allikevel blir vi ikke stående i kø en eneste gang. Selv ikke på vei til en av parkens største severdigheter; Castlerigg stone circle som dateres til år 4000 f.Kr. Den regnes som en av Europas eldste i sitt slag, og er et dramatisk skue med ruvende utsikt over fjellene Helvellyn og Hight Seat.

Vår egen kulturarv

Naturen flørter i femti nyanser av grønt gjennom bussvinduet. Askegrønt bladverk på eik- og bøketrærne, julegrønt på kristtornene, smaragdgrønne heder og mosegrønn vegetasjon langt opp etter fjellsidene. For ikke å snakke om de utvaskede grønntonene når landskapet kaster et flatterende speilbilde i stille vann. Til og med den lokale bergarten grønnskifer sjenker et grønt skjær over u-dalene som ligger igjen etter istiden. Vi suser forbi idylliske tjern, rislende bekker og mektige fjell. Eller rettere sagt «tarns», «becks» og «fells», for å bruke den lokale dialekten. Man trenger ikke være lingvist for å føle seg litt som hjemme.

Vikingene satte et viktig preg på denne delen av England for over tusen år siden, og Herdwick-sauene, som i dag er selve symbolet på det tradisjonelle jordbruket i Lake District, ble mest sannsynlig introdusert av vikinger fra Vestlandet. Også steinmurene, som i dag betraktes som typisk engelske, ble først reist av norske vikinger for å skape skiller mellom jordplettene sine.

Landsbyer med sjarm

Lake District er som en godtepose full av overraskelser. Landsbyene Windermere, Grasmere, Keswick og Ambleside er på grensen til klisjevakre med eføykledde skiferhus, brostensgater, lune puber og trivelige handlegater . I Kendal smeller jeg rett på kalorikjøret med en «triple chocolate gateaux» i The famous Chocolate House fra 1657. Med en delikatesseforretning for konfektelskere i første etasje, og et «tea room» som serverer hele seksten ulike typer kakao i den lave andreetasjen, er det bare å gi seg hen til sukkerrusen. Det må være lov når man allikevel kan vandre det av seg etterpå. Man skal nemlig ikke langt utenfor bykjernen før brekende sauer og kvitrende fugler er alt du hører.

Dette er kremen av engelsk landsbyliv, og det virker nesten for godt til å være sant at postmannen i Kendal spør om jeg trenger hjelp når han ser meg stå med kartet oppslått. Er det virkelig mulig at postmannen i byen som ga inspirasjon til tegneserien om Postman Pat, lever opp til rollefiguren sin? Ja. Det er mulig. Og ikke nok med det. I Lake District er det helt naturlig.